Eintauchen, abtauchen & auftauchen

Taucher sind weltoffene Menschen. Schließlich können sie ihrer Passion in allen Sieben Meeren nachgehen. Die zeigen sich so abwechslungsreich und vielseitig, dass die Wahl des Reiseziels zuweilen schwerfällt. Gut, dass es die boot Düsseldorf gibt. Begegnungen mit Walen im Polarmeer, Tauchreviere im Mittelmeer, die exotischen Korallenriffe der tropischen Meere oder die Unterwasserwelt der Karibik: Traditionell gibt es alles Wissenswerte zu Tauchreisen auf der Messe am Rhein in den Hallen 11 und 12 zu erfahren.

Ägypten Tourism Authority

Als Europa nächstgelegenes tropisches Gewässer ist das Rote Meer eine wahre, klassische Tauchdestination. Die Unterwasserwelten vor dem ägyptischen Hurghada waren einst mit die ersten, in denen Taucher bunte Korallenriffe bewundern konnten. Heute werden die tropischen Gestade vom Sinai bis hinunter in den äußersten Süden der Rotmeerküste Ägyptens und zu den entlegenen Tauchplätzen am Elba-Riff angesteuert. Aktuelle und umfassende Info zur Vielfalt der Reiseziele im Land der Pharaonen bekommen Messebesucher in Halle 11 am Stand K69 bei der Ägypten Tourism Authority.

Orange Bay

Apropos Hurghada: 40 Bootsminuten vor der Neuen Marina gibt es in der Lagune von Giftun Island nun mit der Orange Bay ein umfassenden Tagesangebot. In der Bucht mit dem hellen Sandstrand garantieren mehrere Restaurants sowie ein Spa Abwechslung zwischen den Schnorchel- und Taucherlebnissen. Alle Info zur Orange Bay gibt es in Halle 11 am Stand K61.

Orca Diveclubs

Zu den alteingesessenen Tauchbasen in Ägypten gehören die Orca Diveclubs. Die Rosenheimer feiern 2026 ihr 35jähriges Bestehen. 32 Jahre nach ihrem ersten Liveaboard-Angebot im Roten Meer haben sie nun ein eigenes Tauchkreuzfahrtschiff bauen lassen. Das zeichnet sich durch ein großes Platzangebot aus, besticht aber vor allem durch den neuesten Stand des Sicherheitskonzepts an Bord, das Maßstäbe für die Zukunft setzt. Dazu gehören auch Peilsender für jeden einzelnen Taucher, der ins Wasser springt. In Halle 12 am Stand H49 lässt sich alles Wichtige zu den Orca-Reisezielen ­– zu denen auch Mauritius gehört – in Erfahrung bringen.

Euro-Divers

Nach dem Startschuss 1972 lange hauptsächlich als Maleldiven-Spezialist bekannt, bringt Euro-Divers Taucher mittlerweile zu einigen der schönsten Tauchgebiete weltweit. So sind auch die Ziele Ägypten, Mauritius, Spanien, Thailand und sogar Japan im Programm. Die Malediven bilden mit zehn Inseln nach wie vor den Schwerpunkt; im Frühjahr 2026 kommt auf Rah Gili im Süd-Male-Atoll ein neues PADI Dive Center dazu. Aktuelle Info gibt es in Halle 12 am Stand G57.

Gallipolli Historical Underwater Park

Die Unterwasserwelt der türkischen Mittelmeerküsten ist lange verkannt worden. Der Ostteil des europäischen Meeres war im Laufe der Jahrhunderte Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse – darunter auch Seeschlachten. Entsprechend finden Taucher bis heute unter dem Meeresspiegel faszinierende Relikte einer bewegten Vergangenheit. Einer der Hotspots sind die Gewässer um die langgestreckte Halbinsel Gallipoli, die vor der Küste von Çanakkale liegt. Auf der einen Seite bildet sie die Meerenge der Dardanellen, im Norden den Golf von Assos. 2021 wurde vor der Stadt Çanakkale vom türkischen Ministerium für Kultur und Tourismus der Gallipolli Historical Underwater Park eröffnet. Dort können Taucher 23 Wracks besuchen, die in einer Zeitspanne von mehr als 110 Jahren in den Fluten versunken sind. Dieses Unterwassermuseum ist einzigartig im Mittelmeer. Mehr darüber erfahren Messebesucher in Halle 11 am Stand H62.

Indonesien

Der größte Inselstaat der Welt punktet mit einigen wirklich legendären Tauchzielen. Darunter ist das für seine Artenvielfalt weltberühmte Archipel Raja Ampat. Auch die Region um Halmahera ist bei Tauchern beliebt. Das für seine zauberhafte Atmosphäre an Land bekannte Bali hat für Aquanauten ebenfalls eine ganze Reihe von Tauchrevieren in petto. Am Indonesian Joint Pavillon in Halle 11 kann man sich ausgiebig darüber informieren.