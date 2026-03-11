Neue Modelle der Suunto Nautic-Serie

Beide Geräte der finnischen Traditionsmarke punkten mit einem hellen AMOLED-Display für optimale Lesbarkeit unter Wasser, drahtloser Tankdruckanzeige und Multi-Gas-Unterstützung inklusive Sidemount-Option. Die Nautic bietet bis zu 120 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung, die kompakte Nautic S bis zu 60 Stunden – somit ideal für mehrtägige Einsätze ohne ständiges Aufladen.

Zusätzlich integrieren GPS, Offline-Karten sowie Gezeiten- und Wetterdaten eine smarte Planungshilfe, die nicht nur Tauchgänge, sondern auch Oberflächenaktivitäten wie Schnorcheln oder Freitauchen unterstützt.

In der Nautik-Welt passen die Suunto-Nautic-Modelle nahtlos zum Lifestyle. Ein robustes Edelstahlgehäuse, Saphirglas und erstklassige Fertigung garantieren Langlebigkeit gegenüber Salzwasser und Druck. Technische Taucher freuen sich über Trimix-Support und zukünftige Rebreather-Kompatibilität per Update.

Die Nautic S als smartwatch-ähnliche Variante ist handgelenkfreundlich (49,9 mm Durchmesser), während die Nautic mit einem großen 3,26-Zoll-Display für klare Übersicht sorgt. Qualität hat auch ihren Preis – dieser ist bei Suunto durchaus gerechtfertigt. Die Suunto Nautic S ist ab rund 549 Euro erhältlich und richtet sich an Taucher, die einen kompakten, alltagstauglichen Begleiter suchen. Die größere Suunto Nautic startet bei 699 Euro.