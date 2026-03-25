Scubago: Neues Portal für die Tauch-Community

Im Fokus des Konzepts steht der unmittelbare Kontakt zwischen Tauchern und den Centern vor Ort. Die aktuelle Produktpalette umfasst unter anderem Kurse, Tagestouren, Gruppenreisen, „Dive & Stay“-Programme sowie den Verleih von Ausrüstung und die Teilnahme an Umweltinitiativen. Zusätzlich liefert eine umfangreiche Datenbank Inspiration und nützliche Infos für den nächsten Urlaub. Interessierte erfahren dort detailliert, in welchen Revieren und zu welchen Jahreszeiten die Chancen am besten stehen, bestimmte Meerestiere anzutreffen.

Für die Anbieter selbst stellt Scubago integrierte Marketing-Werkzeuge für mehr Reichweite und Kampagnen bereit. Das Modell richtet sich verbandsunabhängig an Tauchschulen aller Ausbildungsorganisationen. Ein für die Branche besonders relevanter Ansatz ist die Preisgestaltung. Reservierungen werden provisionsfrei abgewickelt. Die Anbieter vertreiben ihre Leistungen somit direkt. Speziell für kleinere Stationen ist dieses Modell wirtschaftlich attraktiv, da die Einnahmen vollständig im eigenen Betrieb bleiben.