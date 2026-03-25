Scubago: Neues Portal für die Tauch-Community

Die Online-Buchungsplattform, entwickelt von SSI International, bündelt weltweit Aktivitäten rund um den Unterwassersport, liefert Reiseinformationen und ermöglicht Direktbuchungen bei den lokalen Betrieben und Tauchhotspots.
Scubago ist Anfang 2026 an den Start gegangen, um die Suche, Planung und Reservierung von Taucherlebnissen zentral zu vereinen. Seine Premiere feierte das Projekt auf der boot Düsseldorf. Ein wesentlicher Treiber für die Entwicklung war der Bedarf vieler lokaler Anbieter an besserer digitaler Sichtbarkeit und Reichweite.Über 14.000 buchbare Events sind bereits live, 11.000+ verifizierte Tauchplätze sowie mehr als 3.500 teilnehmende Tauchcenter sind aktuell auf der Plattform verfügbar. Die Angebote werden laufend erweitert.
Mehr Service und Wildlife
Im Fokus des Konzepts steht der unmittelbare Kontakt zwischen Tauchern und den Centern vor Ort. Die aktuelle Produktpalette umfasst unter anderem Kurse, Tagestouren, Gruppenreisen, „Dive & Stay“-Programme sowie den Verleih von Ausrüstung und die Teilnahme an Umweltinitiativen. Zusätzlich liefert eine umfangreiche Datenbank Inspiration und nützliche Infos für den nächsten Urlaub. Interessierte erfahren dort detailliert, in welchen Revieren und zu welchen Jahreszeiten die Chancen am besten stehen, bestimmte Meerestiere anzutreffen.
Für die Anbieter selbst stellt Scubago integrierte Marketing-Werkzeuge für mehr Reichweite und Kampagnen bereit. Das Modell richtet sich verbandsunabhängig an Tauchschulen aller Ausbildungsorganisationen. Ein für die Branche besonders relevanter Ansatz ist die Preisgestaltung. Reservierungen werden provisionsfrei abgewickelt. Die Anbieter vertreiben ihre Leistungen somit direkt. Speziell für kleinere Stationen ist dieses Modell wirtschaftlich attraktiv, da die Einnahmen vollständig im eigenen Betrieb bleiben.