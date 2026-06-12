Tiefgang am Handgelenk

Blau wie die Weite der Südsee, technisch auf Tiefe ausgelegt: Die neue Mido Ocean Star 39 trägt ihre nautische Herkunft nicht laut vor sich her, sondern übersetzt sie in klare Linien, zuverlässige Funktion und ein Format, das auch abseits des Wassers überzeugt. Mit einem Gehäusedurchmesser von 39 Millimetern bleibt sie angenehm zurückhaltend am Handgelenk, ohne dabei an Präsenz oder Ablesbarkeit einzubüßen.

Die Ocean-Star-Linie steht bei Mido seit jeher für Wasserdichtigkeit und Alltagstauglichkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Die entsprechenden Wurzeln reichen bis in die 1930er-Jahre zurück, als die Marke mit dem Aquadura-System – einer Kronendichtung aus Kork – frühe Maßstäbe setzte. Slogans wie „King of Waterproof“ oder „The Watch of the Captain“ prägten später den maritimen Anspruch. Heute bietet jede Ocean Star eine Wasserdichtigkeit von mindestens 20 bar, also 200 Metern.

Das Meer als Motiv

Das tiefblaue Zifferblatt der Ocean Star 39 spielt mit der Faszination der Tiefe. Sein wellenförmiges Dekor erinnert an Strukturen im Sand, wie sie Strömung und Gezeiten hinterlassen. Je nach Lichteinfall entsteht ein dezentes Spiel aus Bewegung und Tiefe – maritim, ohne plakativ zu werden.

Indexe und Zeiger sind großzügig mit weißem Super-LumiNova beschichtet und sorgen auch bei Dunkelheit für gute Ablesbarkeit. Eine Datumsanzeige bei 3 Uhr ergänzt das klare Layout. Geschützt wird das Zifferblatt von beidseitig entspiegeltem Saphirglas, das auch bei wechselnden Lichtverhältnissen an Deck oder unter Wasser seine Vorteile ausspielt.

Zur funktionalen Ausstattung gehört die einseitig drehbare Lünette mit blauem Aluminiumring und silberfarbenen Markierungen. Der Leuchtpunkt bei 12 Uhr dient der präzisen Kontrolle der verstrichenen Zeit – ein klassisches Detail ernst gemeinter Taucheruhren.