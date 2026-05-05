Kia Beach & Surf Fest: Titel für Siraki, Lippitsch und Lang

OeSV - Dominik Matesa
Beim Kia Beach & Surf Fest in Neusiedl am See wurden die österreichischen Meisterschaften im Wingfoil und Windsurfen ausgetragen. Im Pumpfoil kam heuer erstmals ein eigener Event-Stopp dazu.
Der Wettbewerb fand im Strandbad Neusiedl am See statt, wo das Festival von 30. April bis 3. Mai 2026 Sport, Musik, Kulinarik und Abendprogramm verband. Für die Wassersportbewerbe war der Neusiedler See damit erneut die zentrale Bühne eines mehrtägigen Events, das auch wegen des 100-jährigen Stadtjubiläums besondere Aufmerksamkeit erhielt.
Im Wingfoil Racing setzten sich Clemens Siraki bei den Herren und Viola Lippitsch bei den Damen durch. Siraki verwies Luis Böhm und Simon Hammerschmied auf die weiteren Podestplätze, bei den Frauen landeten Lena Oberperfler und Leonie Rosenvinge Trondl hinter Lippitsch.
Im Wingfoil Freestyle gingen die Siege ebenfalls an bekannte Namen aus der heimischen Szene. Bei den Herren gewann Lukas Lam vor Clemens Siraki und Simon Hammerschmied, bei den Damen holte Viola Lippitsch vor Leonie Rosenvinge Trondl und Lisa Zechner den Titel.
Windsurf- und Pumpfoil-Resultate
Auch im Windsurfen wurden beim Seeopening nationale Titel vergeben. Im Funboard-Bewerb siegte Marco Lang, dahinter folgten Max Hieber und Dominik Kocholl, während im Damenfeld Elena Waskina gewann. In der Youth-Klasse setzte sich Jakob Kollinger durch, gefolgt von Maximilian Rubbert und Pablo Silvestrini.
Der neue Pumpfoil-ÖMS-Stopp war als Ergänzung im Festivalprogramm verankert und stärkte die Rolle des Events als Plattform für moderne Foil-Disziplinen. Kia Austria trat dabei als Presenting Partner der österreichischen Meisterschaften im Wingfoil und Pumpfoil auf, was dem Bewerb zusätzliche organisatorische Sichtbarkeit gab.
Abseits des Sports wurde das Fest von einer großen Besucherzahl getragen. Laut Veranstaltungsangaben kamen 21.539 Gäste an den Neusiedler See, zudem sorgten mehrere Musik-Areas, eine erweiterte Family- und Kids-Zone sowie die Sunside-Festival-Partys für ein dichtes Rahmenprogramm. Die Meisterschaftsbewerbe blieben dennoch der sportliche Kern des Wochenendes.