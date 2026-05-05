Kia Beach & Surf Fest: Titel für Siraki, Lippitsch und Lang

Der Wettbewerb fand im Strandbad Neusiedl am See statt, wo das Festival von 30. April bis 3. Mai 2026 Sport, Musik, Kulinarik und Abendprogramm verband. Für die Wassersportbewerbe war der Neusiedler See damit erneut die zentrale Bühne eines mehrtägigen Events, das auch wegen des 100-jährigen Stadtjubiläums besondere Aufmerksamkeit erhielt.

Im Wingfoil Racing setzten sich Clemens Siraki bei den Herren und Viola Lippitsch bei den Damen durch. Siraki verwies Luis Böhm und Simon Hammerschmied auf die weiteren Podestplätze, bei den Frauen landeten Lena Oberperfler und Leonie Rosenvinge Trondl hinter Lippitsch.

Im Wingfoil Freestyle gingen die Siege ebenfalls an bekannte Namen aus der heimischen Szene. Bei den Herren gewann Lukas Lam vor Clemens Siraki und Simon Hammerschmied, bei den Damen holte Viola Lippitsch vor Leonie Rosenvinge Trondl und Lisa Zechner den Titel.