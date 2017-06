Testwochenende in Linz

Der Linzer Motorboothändler TopYacht lädt am 23. Juni, 16:00 bis 22:00 und 24. Juni, 10:00 bis 22:00 zum AquaPalooza in den MYCN-Sportboothafen an der Donau. Für Probefahrten stehen aktuelle Modelle von Sea Ray (Sea Ray Sport 190, SPX 190 OB, 190 und 210, SLX 250, SSE 250, SDX 270, SDX 290 OB mit Joystick Piloting und Sea Ray 265 Sundancer), als Österreichpremiere die SPX 230, eine Boston Whaler 250 Outrage, sowie eine Invictus FX 200 mit Evinrude E-TEC G2 150 HO zur Verfügung.

Die Sea Ray SPX 230 wird beim AquaPalooza das erste Mal in Österreich zu sehen sein © Sea Ray

Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Spanferkelgrillen am Samstag und am Sonntag Live Musik mit Doc Tom and the Bandits, BBQ mit Grill-Staats- und Europameister Franz Kupetzius sowie einem Abschlussfeuerwerk.

Produktpräsentationen gibt es von Mercury MCM (Verado, MerCruiser, Mercury Rib, ElektroGide, Mercury VesselView Mobile, etc.) und Yachtelektronik Ober (Raymarine)

Anmeldung bitte unter 0732 770581 oder via E-Mail: info@topyacht.eu

Weitere Infos unter www.topyacht.eu