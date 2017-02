Auf leisen Sohlen

Die Werft aus Clearwater, Florida, präsentiert den neuen Leopard 45 erstmals in Europa auf der La Grand Motte Multihull Boat Show

Fahrtenkatamarane liegen im Trend, die Werften freuen sich über volle Auftragsbücher. Der Boom verleiht auch den Designern Innovationskraft und inspiriert sie zu kreativen Lösungen. Das beweist der Leopard Catamaran, der seine Europapremiere auf der von 19. bis 23 April stattfindenden Multihull Boat Show in La Grand Motte, Frankreich, feiert. Der von Simonis/Voogd gezeichnete Kat komplettiert die aus vier Modellen zwischen 40 und 58 Fuß bestehende Palette, die nun auch hinsichtlich Linienführung ein einheitliches Gesicht hat. Highlight ist das vor dem Deckshaus gelegene Front-Cockpit. Es bietet der gesamten Crew Platz, verfügt über einen kleinen Tisch und wird durch ein fixes Bimini beschattet. Ein geniales Konzept – dieser Bereich wird ob der feinen Aussicht garantiert zu den beliebtesten Plätzen an Bord zählen. Das nach vorne und achtern über die gesamte Plicht gezogene Dach des Deckshauses verleiht dem Leopard 45 eine eigenständige Charakteristik, die elegante Panoramaverglasung ist senkrecht ausgeführt und verhindert so, dass sich der Innenraum aufheizt. Der Bereich zwischen Plicht und Salon lässt sich nahezu vollständig öffnen und offeriert einen großzügigen Lebensraum, wie man ihn bereits von der Leopard 40 kennt. Das Innenlayout sieht eine Eignerversion mit drei und eine Charterversion mit vier Kajüten und vier Nasszellen vor.

Zum Segeln: Der Leopard 45 trägt ein mächtiges Rigg mit leistungsstarker überlappender Genua. Die Rümpfe sind unter der Wasserlinie sehr schlank gehalten und werden erst darüber voluminös.

Leopard 45

Länge ü. a.: 13,72 m, Breite: 7,35 m, Tiefgang: 1,48 m, Verdrängung: 14,5 t, Wassertank: 780 l, Dieseltank: 700 l, Motor: 2 x 45 PS, Preis ab Nizza (exkl. MwSt.): ab € 389.000,–