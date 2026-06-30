Kampen lässt angeln - Technik am Haken

Als Technologiepartner begleitet Garmin 2026 gleich zwei internationale Angelveranstaltungen in Kampen: die Bass Pro Kayak Open sowie die Bass Pro 24h von Kampen. Beide Events bringen Anglerinnen und Angler aus ganz Europa zusammen – zum sportlichen Kräftemessen, zum Austausch in der Community und zu gemeinsamen Erlebnissen auf dem Wasser.
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Im Zentrum steht dabei nicht nur der Wettbewerb, sondern auch die praxisnahe Anwendung moderner Marinetechnologie. „Mit unserem Garmin-Demoboot direkt an der Boxengasse können Teilnehmende, aber auch Besuchende vor Ort unsere Marine-Produkte im praktischen Einsatz erleben“, erklärt Jan Volk, Garmin Head of Sales Marine D-A-CH. Neben marktführenden Sonar- und Live-Sonar-Systemen zählen Navigation und Sicherheit zu den zentralen Bausteinen des Garmin-Portfolios – in Kampen werden sie unter realen Wettbewerbsbedingungen demonstriert. „Kampen bietet damit eine hervorragende Gelegenheit, Technologie, Wettbewerb und persönlichen Austausch an einem Ort zusammenzubringen.“
Bass Pro Kayak Open – 3. bis 5. Juli 2026
Den Auftakt bilden die Bass Pro Kayak Open. Zwei Tage lang wird im Revier rund um Kampen gefischt, zugelassen sind internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit manuellem Antrieb oder E-Motor. Gefragt sind Taktik, Revierkenntnis und der gezielte Einsatz moderner Angeltechnik.
Für Jan Volk steht dabei vor allem der verbindende Charakter des Formats im Vordergrund: „Wie auch immer man seine beste Zeit auf dem Wasser am liebsten verbringt – per E-Motor oder Tretantrieb, mit viel Technik oder bewusst reduziert: Entscheidend ist, die Kayak-Community zusammenzubringen. Gemeinsam mit dem Veranstalter RheinlandBoote wollen wir Brücken bauen und alle willkommen heißen.“
Bass Pro 24h von Kampen – 6. bis 11. Juli 2026
Direkt im Anschluss folgt mit den 24h von Kampen ein außergewöhnliches Endurance-Format. Europäische Teams angeln dabei 24 Stunden durchgehend vom Boot – auf dem IJsselmeer und den umliegenden Gewässern.
Gefordert sind Teamwork, Strategie, Ausdauer und die Fähigkeit, bei wechselnden Bedingungen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau darin liegt der besondere Reiz dieses Formats: Es verbindet sportliche Härte mit jener Konzentration, die auf dem Wasser oft den entscheidenden Unterschied macht.
„Mit den 24h von Kampen möchten wir ein Format etablieren, das sportlich fordert, emotional verbindet und den modernen Angelsport sichtbar macht“, sagt Veranstalter Thorsten Trojan. „Dass Garmin dieses Event als Technologiepartner begleitet und seine Marine-Produkte direkt vor Ort erlebbar macht, ist für uns ein großer Gewinn – für die Teams, für die Besuchenden und für die gesamte Community.“
Auch sportlich ist Garmin in Kampen vertreten: Voraussichtlich werden die beiden Garmin-Fishing-Teamangler Salah el Barbouchi und Uwe Roth bei den Kayak Open antreten, während Bastian Häupler bei den 24h von Kampen an den Start gehen soll.
Mit seinem Engagement unterstreicht Garmin seine enge Verbindung zum modernen Angelsport und zur dazugehörigen Community. Als Technologiepartner und offizieller Sponsor unterstützt das Unternehmen beide Veranstaltungen vor Ort – dort, wo Technik, Wettkampf und Leidenschaft für das Wasser unmittelbar aufeinandertreffen.
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