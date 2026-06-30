Kampen lässt angeln - Technik am Haken

Im Zentrum steht dabei nicht nur der Wettbewerb, sondern auch die praxisnahe Anwendung moderner Marinetechnologie. „Mit unserem Garmin-Demoboot direkt an der Boxengasse können Teilnehmende, aber auch Besuchende vor Ort unsere Marine-Produkte im praktischen Einsatz erleben“, erklärt Jan Volk, Garmin Head of Sales Marine D-A-CH. Neben marktführenden Sonar- und Live-Sonar-Systemen zählen Navigation und Sicherheit zu den zentralen Bausteinen des Garmin-Portfolios – in Kampen werden sie unter realen Wettbewerbsbedingungen demonstriert. „Kampen bietet damit eine hervorragende Gelegenheit, Technologie, Wettbewerb und persönlichen Austausch an einem Ort zusammenzubringen.“

Bass Pro Kayak Open – 3. bis 5. Juli 2026

Den Auftakt bilden die Bass Pro Kayak Open. Zwei Tage lang wird im Revier rund um Kampen gefischt, zugelassen sind internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit manuellem Antrieb oder E-Motor. Gefragt sind Taktik, Revierkenntnis und der gezielte Einsatz moderner Angeltechnik.

Für Jan Volk steht dabei vor allem der verbindende Charakter des Formats im Vordergrund: „Wie auch immer man seine beste Zeit auf dem Wasser am liebsten verbringt – per E-Motor oder Tretantrieb, mit viel Technik oder bewusst reduziert: Entscheidend ist, die Kayak-Community zusammenzubringen. Gemeinsam mit dem Veranstalter RheinlandBoote wollen wir Brücken bauen und alle willkommen heißen.“