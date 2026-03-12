Vom Flughafen Split sind es kaum zehn Minuten in die Marina Baotić in Seget Donji, jeden zweiten Tag gibt es im Frühjahr Direktflüge ab Wien. Dazu ist das Ziel auch über den Landweg von Österreich sehr gut zu erreichen. Genau dort findet von 16. – 19. April die dritte Auflage der Dalmatia Boat Show statt. Die schnell wachsende nautische Messe in Dalmatien hat sich zu einem wichtigen Treffpunkt für Bootshändler, Yachtbesitzer, Segelbegeisterte und Fachleute der maritimen Industrie entwickelt. erfolgreich neben den führenden Bootsmessen der Region – darunter auch die ehemalige Croatia Boat Show – positioniert und zeichnet sich insbesondere durch ihren starken Fokus auf Innovation und Luxus aus. Vor der einzigartigen mediterranen Kulisse präsentiert die Messe eine umfangreiche Auswahl an neuen und gebrauchten Yachten, Katamaranen und Motorbooten sowie modernste maritime Ausrüstung und Technologien. Fachvorträge, Workshops und wertvolle Networking-Möglichkeiten runden das vielfältige Programm ab.

Zu sehen sind zahlreiche renommierte Bootsmarken, darunter Absolute Yachts, Axopar, DeAntonio Yachts sowie Fountaine Pajot Segel- und Motoryachten. Darüber hinaus dürfen sich Besucher auf einige Welt- und Kroatienpremieren von Motor- und Segelyachten freuen.