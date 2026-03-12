Maritimo Hausmesse

©Maritimo
Über den Veranstalter
Nur wenige Tage nach der Boot Tulln lädt Maritimo zur dreitägigen Hausmesse mit zahlreichen Aktivitäten, Angeboten und einem großen Gewinnspiel.
Das Unternehmen ist einer der führenden heimischen Online-Shops für Boots- und Yachtzubehör. Wenige Kilometer nördlich von Wien gibt es auch ein gut sortiertes Verkaufsgeschäft mit persönlicher Beratung. Zu den Wochenöffnungszeiten (Mo - Fr von 9h - 18h) ist der Shop während der Saison auch am Samstag von 9h - 13h geöffnet.