Maritimo Hausmesse

Nur wenige Tage nach der Boot Tulln lädt Maritimo zur dreitägigen Hausmesse mit zahlreichen Aktivitäten, Angeboten und einem großen Gewinnspiel.

Das Unternehmen ist einer der führenden heimischen Online-Shops für Boots- und Yachtzubehör. Wenige Kilometer nördlich von Wien gibt es auch ein gut sortiertes Verkaufsgeschäft mit persönlicher Beratung. Zu den Wochenöffnungszeiten (Mo - Fr von 9h - 18h) ist der Shop während der Saison auch am Samstag von 9h - 13h geöffnet.