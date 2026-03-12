Let's Boat - die Hausmesse von TopYacht aus Linz und Pro Yachting aus Wiener Neustadt

Drei Tage, zwei Standorte, 15 Marken – Let´s Boat, die gemeinsame Hausmesse von TopYacht aus Linz und Pro Yachting aus Wiener Neustadt geht in die zweite Runde. Von 20. bis 22. März können an den beiden Standorten unter anderem Motorboote und Yachten von Sea Ray, Quicksilver, Wellcraft und Beneteau besichtigt werden. Während in Linz der Motoren-Schwerpunkt auf Mercury Marine liegt, dominieren in Wiener Neustadt die Produkte von Yamaha. „Uns geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Qualität“, erklären Bernhard Prillinger und Klaus Freiberger vom Organisationsteam. „Wer sich für ein Boot interessiert, soll die Zeit haben, die er braucht. Ohne Druck, dafür mit maximaler Kompetenz.“ Zahlreiche Partner ergänzen das Angebot an beiden Standorten, ein besonderes Highlight sind auch 2026 wieder die exklusiven Abendveranstaltungen an beiden Standorten. Eine Anmeldung ist zwar nicht notwendig, wird aber empfohlen.