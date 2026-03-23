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J/70 Training mit Benjamin Bildstein

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 © OESV / DOMINIK MATESA
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Datum

22.05. - 25.05.2026

Ort

Segelclub Kammersee, Attersee

Kosten pro Team

€ 1.167,0– (3 Teams) / € 875,– (4 Teams)

Kosten pro Person (4er Team)

€ 292,– (3 Teams) / € 219,– (4 Teams)

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Über die Autoren

J/70 Training mit Benjamin Bildstein | Yachtrevue