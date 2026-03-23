J/70 Training mit Benjamin Bildstein

Nutze die Gelegenheit, deine Segel-Skills auf das nächste Level zu bringen und von einem der erfolgreichsten österreichischen Segler zu lernen.

Benni Bildstein blickt auf zwei Olympiakampagnen zurück und verfügt über umfangreiche internationale Regattaerfahrung auf höchstem Niveau. Mit seiner analytischen Herangehensweise, klarer Kommunikation und viel praktischer Erfahrung hilft er Teams, sich schnell und nachhaltig zu verbessern – egal ob im Bootshandling, in taktischen Entscheidungen oder in der Regattastrategie.

Das Training richtet sich an J/70 Teams und ambitionierte Segler, die gezielt an ihrer Performance arbeiten möchten.

Trainingsinhalte:

→ Bootshandling und Manövertraining

→Taktische Entscheidungen auf der Bahn

→ Speed-Vergleiche und Trimm

→ Analyse und Feedback

Intensiv Training bedeutet:

→ Viel Zeit auf dem Wasser

→ Individuelles Feedback

→ direkte Umsetzung der Trainingsinhalte

→ Training in kleiner Gruppe für maximale Lernerfolge

Registrierung:

Meldefrist 20. April 2026 Vergabe der Plätze nach dem Prinzip “first come, first serve” → 50 % Anzahlung zur Fixierung des Startplatzes

→ Ein- und Auskranen inkludiert, Parkplätze vorhanden

→ Clubrestaurant geöffnet. Verpflegung ist nicht inkludiert



Interesse oder Fragen?

Christian Kimmeswenger

Obmann der österreichischen J/70 Klassenvereinigung,

📞 0664 / 185 8622

📭 klassensekretaer@j70.at