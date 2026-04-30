Kia Beach and Surf Fest feiert 100 Jahre Neusiedl am See

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Zum Jubiläum der Stadtgemeinde geht das Kia Beach and Surf Fest von 30. April bis 3. Mai 2026 erneut im Strandbad über die Bühne. Das viertägige Event verbindet Sport, Musik, Kulinarik und Festivalatmosphäre direkt am Neusiedler See.
Sport, Musik und Jubiläum
Dafür stellt die Stadt 9.000 Freikarten für Neusiedlerinnen und Neusiedler zur Verfügung, die seit Ende März abgeholt werden können. Schon in den ersten Tagen war die Nachfrage groß, mehr als 1.000 Tickets wurden bereits ausgegeben.
Sportlich setzt das Festival auf ein breites Feld. Gemeinsam mit dem Österreichischen Segel-Verband werden drei nationale Meisterschaftsbewerbe ausgetragen, darunter die österreichischen Titelkämpfe im Windsurfen und ein Wingfoil-Stopp. Neu im Programm ist heuer außerdem Pumpfoil als weitere ÖMS-Station.
Auch abseits des Wassers ist viel vorgesehen. Beim Burgenland MASTERS presented by Kronen Zeitung eröffnet die win2day Beach Tour PRO die Saison, dazu kommen internationale Teams aus mehreren Ländern. Mit dem tschechischen Weltmeister David Schweiner ist auch ein prominenter Name angekündigt. Das Beachvolleyball-Stadion am Haupteingang bleibt damit wieder einer der zentralen Schauplätze des Wochenendes.
Kulinarik und Rahmenprogramm
Abseits des Sports setzt das Fest auf regionale Angebote und Unterhaltung. Am my burgenland Beach präsentieren Gastronomie und Winzerinnen aus dem Burgenland auf großer Fläche Speisen, Weine und Spritzer-Varianten. Ergänzt wird das Angebot von einer Verkostung, bei der spezielle Mischungen ausgewählt wurden, die während des Festivals ausgeschenkt werden.
Das Bühnenprogramm reicht von DJs über Live-Acts bis zu abendlichen Partys. Auf der my burgenland Bühne powered by 88.6 wechseln tagsüber Musik und Unterhaltung, am Freitag spielt Pineapple John, am Samstag übernimmt Mitch. Zusätzlich öffnet an drei Abenden das Sunside Festival Burgenland mit einem eigenen Partybereich direkt am Gelände.
Auch die Anreise ist organisiert: Kostenlose Kia-Shuttles verbinden den Bahnhof Neusiedl am See mit dem Strandbad. Wer aus Wien, Eisenstadt oder Graz anreist, kann das Festival damit auch ohne Auto erreichen.