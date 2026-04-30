Kia Beach and Surf Fest feiert 100 Jahre Neusiedl am See

Dafür stellt die Stadt 9.000 Freikarten für Neusiedlerinnen und Neusiedler zur Verfügung, die seit Ende März abgeholt werden können. Schon in den ersten Tagen war die Nachfrage groß, mehr als 1.000 Tickets wurden bereits ausgegeben.

Sportlich setzt das Festival auf ein breites Feld. Gemeinsam mit dem Österreichischen Segel-Verband werden drei nationale Meisterschaftsbewerbe ausgetragen, darunter die österreichischen Titelkämpfe im Windsurfen und ein Wingfoil-Stopp. Neu im Programm ist heuer außerdem Pumpfoil als weitere ÖMS-Station.

Auch abseits des Wassers ist viel vorgesehen. Beim Burgenland MASTERS presented by Kronen Zeitung eröffnet die win2day Beach Tour PRO die Saison, dazu kommen internationale Teams aus mehreren Ländern. Mit dem tschechischen Weltmeister David Schweiner ist auch ein prominenter Name angekündigt. Das Beachvolleyball-Stadion am Haupteingang bleibt damit wieder einer der zentralen Schauplätze des Wochenendes.