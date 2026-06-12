Master Yachting lädt nach Umag

Statt Hallen und Gedränge erwarten Besucher persönliche Besichtigungen und Probefahrten am Meer. Im Line-up: die Beneteau Gran Turismo 50 und 40, die Frauscher x Porsche, die Delphia 11 FlyLounge, die Dracan 42 sowie die Oceanis Yacht 54 – für jeden Geschmack das passende Modell.

Highlight des zweiten Tages: Am 13. Juni treffen Supercars auf Superyachten, exklusiv für Teilnehmer des Auto Sport Adria Events. Dazu gibt's istrianische Weine und Trüffelpasta – kulinarischer Genuss inklusive.