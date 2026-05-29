Vom 27. bis 31. Mai öffnet der Salone Nautico di Venezia zum siebten Mal seine Tore am Arsenale – mit rund 300 Booten, 270 Ausstellern und einem Programm, das die Messlatte der letzten, bereits sehr starken Ausgabe noch einmal höherlegen will.

Zwei Highlights stechen heraus: Die Say Carbon 32 feiert ihre Weltpremiere in Venedig – ein Boot mit zeitgemäßem, entschlossenem Design, das den Begriff Performance Boat neu interpretiert. Und am Pontile P2 liegt die Frauscher x Porsche 790 Spectre, ein vollständig neu entwickeltes Elektro-Sportboot, das konsequent um den Antriebsstrang des Porsche Macan herum konstruiert wurde – ihr italienisches Debüt feiert sie genau hier, in Venedig. Wir werden sie testen.

Venedig bleibt der richtige Ort dafür. Nach dem Ausfall der Dubai International Boat Show ist der Salone Nautico di Venezia derzeit die wichtigste Boat Show im gesamten Mittelmeerraum.