Erstmals in Österreich: die neue T26

Mit der T26 präsentiert die ungarische Werft T-Jolle Hajóépítő Kft. eine moderne Interpretation des klassischen 20er Jollenkreuzers. Das neue Segelboot verbindet sportliche Segeleigenschaften mit hohem Tourenkomfort und eignet sich sowohl für Regatten als auch für entspannte Familienausflüge.

Gefertigt wird die T26 in einer modernen Werft nahe Budapest, wo innovative Technologien wie Vakuum-Infusion und CNC-Frästechnik zum Einsatz kommen. Entwickelt wurde das Boot für Seglerinnen und Segler, die Leistung, Flexibilität und Komfort in einem kompakten Format suchen.

Erhältlich ist die T26 aktuell als Hubkiel- und Schwertversion. Dank ihrer trailerbaren Bauweise lässt sie sich einfach transportieren und slippen. Zahlreiche Ausstattungs- und Performance-Optionen – vom Carbon-Rigg bis zum Elektroantrieb – ermöglichen eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Anforderungen.

Erstmals in Österreich zu erleben ist die T26 bei den Testtagen am 20. und 21. Juni bei Schmalzl Boote in Velden am Wörthersee.