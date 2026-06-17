Bei den Marian Days in Velden dreht sich drei Tage lang alles um die Zukunft der elektrischen Mobilität auf dem Wasser. Von 17. bis 19. Juli präsentieren Boote Marian und Schmalzl Boote die neuesten Modelle der österreichischen Elektroboot-Manufaktur und bieten die Möglichkeit, diese hautnah zu erleben.

Zu sehen und zu testen sind die neue EVO 700, die leistungsstarke ABT | Marian M800-R, die elegante M800 sowie die Magic 640. Die Modelle verbinden emissionsfreies Fahren mit modernster Technologie, hochwertiger Verarbeitung und außergewöhnlichem Design.

Ein besonderes Highlight ist die ABT | Marian M800-R, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Fahrzeugveredler ABT entstanden ist. Das Performance-Elektroboot überzeugt mit sportlichen Fahreigenschaften, kraftvollem Antrieb und exklusiver Ausstattung.

Wer sich schon vor den Marian Days selbst ein Bild machen möchte, hat dazu bereits diesen Samstag, 20. Juni, am Wörthersee Gelegenheit: Die M800-R steht für Probefahrten bereit und bietet einen Vorgeschmack auf die Veranstaltung im Juli.

Anmeldungen für Probefahrten: office@marian.boats