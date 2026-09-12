EM-Silber. Endlich!

Bontus hatte, nachdem der Gesamtsieger der Opening-Series Max Maeder aus Singapur für die Entscheidung gesetzt war, in der Europawertung aber nicht berücksichtigt wird, mit dem Einzug ins „Grand Final“ bereits die Medaille sicher. Dort hielt er Pianosi klar auf Distanz – und belohnte sich mit Silber.

„Es ist meine erste EM-Medaille. Ich bin mega, mega happy. Ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass wir in der Comeback-Saison und hier bei unserem Hauptevent so abliefern konnten. Es war eine schwierige, anstrengende Woche – umso schöner ist es, die EM-Medaille endlich in der Tasche zu haben“, strahlt Bontus.



Der Olympiasieger stieg am Schlusstag im Semifinale ein. Dort erwischte er sogleich einen guten Start, kontrollierte von Rang zwei aus das Geschehen und schob sich damit souverän in die absolute Entscheidung. „Mit dem Einzug ins ‚Grand Final‘ war die Bronzemedaille fix – und dann habe ich gewusst, jetzt kann ich riskieren und alle Karten ausspielen. Die Silbermedaille war dann das absolute Maximum. Viel, viel besser geht nicht“, setzt Bontus fort.



Die nächsten Wochen urlaubt der frischgebackene Vizeeuropameister in Griechenland, ehe im Oktober die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im brasilianischen Fortaleza gestartet wird. Mitte Jänner 2027 werden dort die ersten Nationentickets für die Olympischen Spiele Los Angeles 2028 vergeben.



Der 25-jährige Athlet vom Yacht Club Podersdorf hält nun bei vier Medaillen bei Großevents. Neben dem Olympiasieg 2024 gewann er bereits zweimal WM-Bronze (2024 und 2026) und nun EM-Silber.