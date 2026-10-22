Nolot krönt Traumsaison beim Sardinia Grand Slam

Beim Sardinia Kiteboard Grand Slam 2026 nahe Cagliari krönten Riccardo Pianosi und Lauriane Nolot eine erfolgreiche Saison. Vor der Kulisse Sardiniens forderte ein ablandiger, böiger Mistral mit 18 bis 23 Knoten den Formula-Kite-Athleten im K.-o.-Format Höchstleistungen ab.

Bei den Damen unterstrich die Französin Lauriane Nolot ihre Ausnahmestellung. Nach ihren Titeln bei den Europa- und Weltmeisterschaften kontrollierte die Olympiasiegerin das Grand Final vom Start weg souverän und sicherte sich vor ihrer Landsfrau Lysa Caval sowie der Israeline Maya Ashkenazi den Gesamtsieg.

Ein packendes Finale prägte die Entscheidung der Herren. Der Italiener Riccardo Pianosi stürzte im entscheidenden Lauf nach einer missglückten Wende, startete jedoch eine furiose Aufholjagd. Dank einer taktischen Meisterleistung sparte der Lokalmatador entscheidende Meter und sicherte sich vor dem US-Amerikaner Noah Runciman sowie Landsmann Flavio Marx den Heimsieg.