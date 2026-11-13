Positive Bilanzanalyse

Der malerische Küstenort Akyaka, rund 30 Kilometer südöstlich von Marmaris und am Ende des Golfs von Gökova gelegen, ist ein echter Wassersport-Hotspot, denn hier sorgt üblicherweise thermischer Wind von Mai bis Oktober für beste Bedingungen. Eine gute Idee also, am Akyaka Kite Beach die Europameisterschaft im Formula Kite auszutragen. Doch auch in verlässlichen Revieren kann es Flaute geben und die bescherte den Aktiven zum Auftakt der Veranstaltung, die Anfang September über die Bühne ging, einen unerwarteten Stehtag. Zum Glück sollte es der einzige bleiben, denn in Folge nahm die Serie dann programmgemäß bei feiner Seabreeze ihren Lauf.

55 Männer und 35 Frauen hatten sich in der Türkei eingefunden, um die Besten des Kontinents zu küren, darunter auch Olympiasieger Valentin Bontus, der diese EM zu Beginn des Jahres als wichtigstes Event der Saison definiert hatte. Eine Saison, die ursprünglich mit einem großen Fragezeichen versehen war, denn Bontus hatte sich bekanntlich im April 2025 eine schwere Knieverletzung zugezogen und monatelang pausieren müssen. Würde er in seinem Comeback-Jahr an die Leistungen von 2024 anschließen können?

Die Antwort lautet: Und wie er konnte! Schon sein erster Auftritt nach dem Kreuzbandriss, den er im heurigen April vor Palma de Mallorca absolvierte, verlief äußerst vielversprechend, sechs Wochen später holte Bontus bei der Welt­meisterschaft in Portugal die Bronzemedaille. Damit waren alle Zweifel ausgeräumt und der Österreicher wieder zurück im Spiel.

Für die EM in der Türkei hatte Bontus im Vorfeld die Top Ten als Minimalziel genannt, der Griff nach Edelmetall war aber klarerweise eine naheliegende Option. Und die wurde von dem 25-Jährigen Schritt für Schritt verwirklicht. Er schloss die Qualifikation als Sechster ab, stieg damit souverän in die Goldflotte auf und schob sich schließlich über das Semifinale ins Grand Final der besten Vier. Dort traf er auf Maximilian Maeder, der für Singapur startete und daher im EM-Ranking nicht berücksichtigt wurde, den Schweizer Gian Stragiotti sowie den Italiener Riccardo Pianosi. Letzteren hielt er souverän in Schach, Ersterem musste er den Vortritt lassen – damit hielt Valentin Bontus Silber in Händen. Die Freude über die erste EM-Medaille seiner Karriere war riesengroß: „Dass ich im Hauptevent meiner Comeback-Saison so abliefern konnte, ist unglaublich“, strahlte Bontus beim Interview über das ganze Gesicht, „viel besser geht es eigentlich nicht.“

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