Clubmitglied

Für das Clubleben bin ich ein Traum. Ich bin wenig anwesend und beanspruche damit die Infrastruktur kaum, zahle rechtzeitig und ohne zu murren meinen Mitgliedsbeitrag sowie allfällige Sonderumlagen, bringe unser Boot rechtzeitig ins Wasser und den Anhänger privat unter, diene als eines von mehreren Testimonials für die spitzensportlich glorreiche Clubvergangenheit, stelle unsere Kabane bei besonderen Anlässen der Gemeinschaft zur Verfügung und stehe als Auskunftsperson für Entwicklungen in der nationalen und internationalen Arena zur Verfügung.

Für das Clubleben bin ich ein Albtraum. Ich bin wenig anwesend, glänze bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen mit Abwesenheit, nehme allenfalls kurz an Clubfesten teil, war seit Jahren bei keiner Generalversammlung, schweige in aller Regel bei Überlegungen zur Weiterentwicklung des Clubs, besitze keine Qualifikation als Race Official, stehe bei Regatten praktisch nie helfend zur Verfügung und habe Ansinnen zur Übernahme von Verantwortung in der Clubleitung stets abgelehnt.

Eine solche Mischkulanz ist vermutlich nicht ganz untypisch in unseren Segelvereinen. Ich weiß schon, es gibt sie, die fast idealen Clubmitglieder. Aber die Regel ist eine andere. Die meisten von uns bringen eine Mischung an erfreulichen und weniger erfreulichen Verhaltensweisen mit sich. Und das ist gut so. Lauter Albtraum-Menschen, das funktioniert gar nicht, klar. Aber mir würde auch davor grauen, wenn alle ideale Clubmitglieder wären. Überfülltes Clubgelände, Liegeplatzmangel, elendslange Generalversammlungen mit einer langen Reihe von gut gemeinten Anträgen sowie hitzigen Diskussionen, Wartezeiten im Clubrestaurant auf Rekordhöhe. Meine Überzeugung: Die Mischung macht’s. Klar braucht es diejenigen, die mit Herzblut weit über das erforderliche Maß den Club am Laufen halten und ihnen gebührt ein ehrliches ‚Shampoo‘ (um den verhinderten HBP Marko Arnautovic zu zitieren)! Aber Danke auch an diejenigen, die eine periphere Rolle einnehmen. Auch sie sind wichtig und gehören zu einem guten Miteinander.