Natürlich erreichen wir Vanuatu an einem Sonntag. Nach 1.000 Seemeilen Überfahrt lässt sich die Ankunft schwer planen. Sonntag bedeutet allerdings satte Zuschläge beim Einklarieren. Also verhalten wir uns möglichst unauffällig und melden uns erst Montag früh per Funk. Keine Antwort. Offiziell dürfen wir das Boot nicht verlassen, bevor alle Behörden an Bord waren. Wegen des starken auflandigen Passats liegen wir nicht am Quarantäneankerplatz vor Luganville, sondern in Lee von Aore Island, eine Meile von der Stadt entfernt. Die Überfahrt mit unserem kleinen Dingi können wir bei diesen Bedingungen vergessen. So rudern wir zum Dive Resort und bitten Winny, die gerade eine Veranda fegt, ein Wassertaxi anzurufen. Sie lächelt und sagt: „Wait small!“ – Bislama für „Warte kurz“, in Vanuatu ein recht dehnbarer Begriff. Nach einer gefühlten Ewigkeit braust tatsächlich ein zerbeultes Motorboot heran.

In der Stadt holen wir Bargeld und eine SIM-Karte, dann schrecken wir im halbdunklen Zollbüro zwei dösende Beamte auf. Nein, unsere E-Mail hätten sie nicht erhalten, wir sollen bitte alles noch einmal schicken. Mit der Customs Clearance marschieren wir zum Finanzministerium. Mittagspause, Wait small. Um 13:00 Uhr stehen wir wieder am Schalter, bezahlen die Yacht Fee von 10.000 Vatu (73 Euro) und es geht weiter zur Immigration. Dort ist noch immer Mittagspause. Ein junger Einheimischer grinst: „Wait small.“ Tatsächlich wird eine halbe Stunde später aufgesperrt, und wir füllen die Arrival Cards händisch aus, obwohl wir sie längst per E-Mail geschickt haben. Bleibt noch die Biosecurity. Eigentlich möchte man dort schon Feierabend machen, doch schließlich braust ein Beamter­ mit uns zur schaukelnden Nomad. Der junge Mann inspiziert­ Kühlschrank und Lebensmittel-Schapps, nickt zufrieden und kassiert inkl. Müllentsorgung 6.500 Vatu.

Nach 6 Stunden sind wir endlich offiziell in Vanuatu einklariert und um eine Lektion reicher: In Melanesien braucht man sehr viel Geduld. Und „Wait small“ kann lange dauern.