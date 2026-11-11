Hängematte mit 1.275 PS

Helsinki im Sommer. Sonne und Regen wechseln einander ab, die unzähligen Inseln und Schären leuchten in sattem Grün. Die Saxdor 460 GTC, die an einer kleinen Tankstelle wartet, fügt sich harmonisch in die nordische Idylle ein; nur die drei mächtigen Mercury-Außenborder lassen erahnen, dass es mit der Beschaulichkeit bald vorbei sein wird. Die junge Werft aus Helsinki hat in weniger als einem Jahrzehnt eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Rund 700 Boote verlassen jährlich die Produktion, mit der 460 GTC wagte man den Schritt in die Klasse der 45- bis 50-Fuß-Yachten. Für den Test stehen drei Mercury V10 mit jeweils 425 PS zur Verfügung. Macht in Summe 1.275 PS, die den 14,40 Meter langen und 4,10 Meter breiten Cruiser in Bewegung setzen. Sobald das Fahrwasser ausreichend Platz bietet, werden die Gashebel nach vorne geschoben. Wir beschleunigen zügig und schon stehen mehr als 40 Knoten am GPS. Bei den anschließenden Messfahrten erreichen wir mit rund 6.400 U/min 48,7 Knoten – eindrucksvoll für eine Yacht dieser Größenordnung. Mindestens ebenso überzeugend ist das Fahrverhalten. Die 460 GTC liegt satt am Wasser, reagiert präzise auf Ruderausschläge und lässt sich auch bei hohem Tempo erstaunlich leichtfüßig manövrieren. Auch die Wellen des kleineren Begleitbootes werden in unterschiedlichen Winkeln sauber genommen. Wie so oft bei leistungsstarken Motorbooten stellt sich auch bei der Saxdor weniger die Frage nach der maximal möglichen Geschwindigkeit als vielmehr nach einem sinnvollen Reisetempo. Bei 4.500 U/min liegen 30,8 Knoten an, der Verbrauch beträgt dann 69,2 Liter pro Stunde und Motor; in Summe fließen also knapp 208 Liter durch die drei Einspritzanlagen. Bei 5.000 Touren steigt die Geschwindigkeit auf 37,1 Knoten und der Verbrauch auf rund 247 Liter pro Stunde, bei 6.300 U/min und 47,6 Knoten benötigt jeder Außenborder bereits 130,8 Liter pro Stunde. Damit kristallisiert sich der Bereich zwischen 28 und 32 Knoten als optimaler Cruising Speed heraus. Ab 4.500 Umdrehungen wird es ganz schön laut an Bord – keine Überraschung, aber ein weiteres Argument für eine etwas zurückhaltendere Gangart.Saxdor bietet die 460 GTC mit unterschiedlichen Motorisierungen an. Die Palette reicht laut Werft von drei Mercury V8 mit jeweils 300 PS bis zur getesteten Topvariante mit dreimal 425 PS, mangelnde Leistung dürfte auch bei den schwächeren Varianten kein Thema sein.

Elektronischer Kapitän

Eine bemerkenswerte Neuerung verbirgt sich in der Elektronik. Saxdor hat mit dem sogenannten Auto-Captain ein System entwickelt, das autonome Anlegemanöver ermöglichen soll. Demonstriert wird das in einem kleinen Yachthafen. Nachdem der Liegeplatz vorgegeben wurde, übernimmt die Elektronik das Kommando: Das System steuert die drei Außenborder so an, dass sich die Yacht ohne Zutun von außen auf den Zentimeter genau in die gewünschte Position bewegt. Allerdings heulen die Motoren beim Manövrieren wiederholt kräftig auf; ein routinierter menschlicher Skipper bekäme dieses Manöver mit deutlich weniger Getöse hin. Am Endergebnis gibt es aber nichts auszusetzen: Die Saxdor liegt exakt dort, wo sie liegen soll.

Den kompletten Fahrbericht lesen Sie in der Yachtrevue 6/2026 – am Kiosk ab 13. November.