2017 Rolex World Sailor of the Year

Der Rolex World Sailor of the Year ist die wichtigste und prestigeträchtigste Auszeichnung im Segelsport und wird alljährlich vom Weltsegelverband vergeben.

Nun hat man die Nominierten bekannt gegeben, die, so der Verband, die Breite und Tiefe des Segelsports widerspiegeln, kommen sie doch aus so unterschiedlichen Bereichen wie America's Cup, Vendee Globe, Windsurfen, Offshore and Olympisches Segeln.

Folgende Personen können sich Hoffnungen auf den Award machen, der am 7. November in Puerto Vallarta, Mexiko, vergeben wird:

Damen:

Marit Bouwmeester (NED)

2017 Laser Radial Weltmeisterin



Martine Grael und Kahena Kunze (BRA)

49erFX World Cup Series Siegerinnen



Sarah-Quita Offringa (ARU)

Pro Windsurfers Association World Tour Freestyle und Slalom Weltmeisterin



Tara Pacheco (Vorschoterin von Fernando Echavarri) (ESP)

Nacra 17 World Cup Series Siegerin

Männer

Glenn Ashby (AUS)

Siegreicher Skipper beim America's Cup



Peter Burling (NZL)

Siegreicher Steuermann beim America's Cup



Thomas Coville (FRA)

Weltrekordhalter im Solo-Weltumsegeln



Armel Le Cleac'h (FRA)

Vendée-Globe-Sieger