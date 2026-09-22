2. Segelbundesliga: Finale am Traunsee

Der Auftakt in das Finalwochenende erfolgte ehestmöglich und pünktlich am Samstag um 10 Uhr, bei 12 – 15 Knoten Wind und Sonnenschein konnten bis zur Mittagszeit fast zwei ganze Flights absolviert werden. Den besten Auftakt erwischten die Kärntner Teams vom UYC Wörthersee 2 sowie Team Wörthersee. Einzig das Jugendteam von Pannonia Youth rund um Mastermind Werner Ebenhöh konnte zunächst dagegenhalten. Ab mittags hieß es: Bitte warten! Thermik stellte sich am Nachmittag keine mehr ein, die Wetterlage versprach zwar nicht unbedingt morgendlichen Südwind, Lang und sein Team setzten jedoch mit 08:30h auf einen guten Kompromiss aus Nachtruhe und möglicher nutzbarer Segelzeit. Zu Recht, denn bis 11 Uhr waren der zweite Flight sowie zwei weitere unter Dach und Fach. An der Spitze spitzte sich das Führungsduell auf Team Wörthersee und Pannonia Youth zu, beide blieben nach den zwei direkten Duellen zu Beginn und je einem zweiten Platz makellos, ließen lauter Wettfahrtsiege folgen. Nach einer ausgedehnten Mittagspause sowie den ersten zwei, drei Nachmittags-Espressi mit hausgemachter Kuchenauswahl bewies Lang nicht nur Geduld sondern ein richtig gutes Händchen, lotste um 15h sein Bojenlegerteam sowie die Zweitligisten noch einmal aufs Wasser. Ein weiterer Flight bei 6 – 10 Knoten Nordwind beschloss eine spannende und abwechslungsreiche Saison.

Der Event am Traunsee ging punktgleich aber aufgrund der Regelungen zur Auflösung von „Ties“ an das Team Wörthersee vor Pannonia Youth, mit Respektabstand folgte das HPS Sailing Team der TU Graz. Die Jahreswertung sicherte sich UYCWö 2, trotzdem sie am Traunsee das Segeljahr mit einem OCS und auf Platz vier beendeten. Auf Rang zwei und drei folgen mit dem SCATT und dem UYCAs 2 die beiden Teams vom Attersee.

Alle Ergebnisse, die Rennen für die Nachschau und die Analyse finden sich auf:

https://austrianleague2026.sapsailing.com/

Fotos zum Event finden sich auf:

https://www.yachtrevue.at/fotogalerien