UNHINGED: Der Film über die einzige reine Frauencrew beim Aegean600

Lavrion, Juli 2026. 600 Seemeilen, nonstop, unassisted: Der Kurzfilm „AEGEAN 600 — UNHINGED" ist ab sofort auf YouTube. Er erzählt die Geschichte der einzigen reinen Frauencrew im Feld des Aegean600 — einem der härtesten Hochseerennen Europas©Julia Stelzl / female_sailing_series
Zweiter Anlauf. Ein Jahr nach dem Abbruch bei Seemeile 515 kehrte die einzige reine Frauencrew zum härtesten Hochseerennen Europas zurück, um es zu Ende zu bringen
Ein Jahr zuvor musste die Crew bei Seemeile 515 aufgeben – so nah am Ziel. „UNHINGED" erzählt, was passiert, wenn acht Frauen zurückkommen, um es zu Ende zu bringen: kein Hochglanz, kein Heldenepos, sondern Flaute mit zwei Knoten Fahrt, 30 Knoten Wind unter Gennaker, nächtliche Reparaturen und die Frage, die sich auf so einem Boot irgendwann jede stellt: Warum tue ich mir das an?
Gedreht wurde an Bord der Phileas Fogg, einer JPK 39, auf der Route vom Kap Sounion quer durch die Ägäis – Milos, Santorin, Kandeliousa, Kasos, Karpathos, Rhodos, Kos, zurück über Mykonos und Kea. Im Zentrum steht die Frage von Regisseurin und Skipperin Julia Stelzl: „War es keine große Leistung – oder heben wir einfach das Niveau?" Stelzl gibt mit der Female Sailing Series seit drei Jahren Frauen im Segelsport eine Bühne; ihre achtköpfige Crew vereint Apothekerin, Ruderstaatsmeisterin, angehende Diplomingenieurin und Juristin. Am Ende stand Platz 9 in der ORC 2 von 71 Booten und der Hera Prize für die Crew.
Teil 1 ist auf der großen Kinoleinwand am 6. Oktober im Kino Gmunden zu sehen, Tickets gibt es hier. Der Film ist außerdem auf YouTube zu sehen.