UNHINGED: Der Film über die einzige reine Frauencrew beim Aegean600

Ein Jahr zuvor musste die Crew bei Seemeile 515 aufgeben – so nah am Ziel. „UNHINGED" erzählt, was passiert, wenn acht Frauen zurückkommen, um es zu Ende zu bringen: kein Hochglanz, kein Heldenepos, sondern Flaute mit zwei Knoten Fahrt, 30 Knoten Wind unter Gennaker, nächtliche Reparaturen und die Frage, die sich auf so einem Boot irgendwann jede stellt: Warum tue ich mir das an?

Gedreht wurde an Bord der Phileas Fogg, einer JPK 39, auf der Route vom Kap Sounion quer durch die Ägäis – Milos, Santorin, Kandeliousa, Kasos, Karpathos, Rhodos, Kos, zurück über Mykonos und Kea. Im Zentrum steht die Frage von Regisseurin und Skipperin Julia Stelzl: „War es keine große Leistung – oder heben wir einfach das Niveau?" Stelzl gibt mit der Female Sailing Series seit drei Jahren Frauen im Segelsport eine Bühne; ihre achtköpfige Crew vereint Apothekerin, Ruderstaatsmeisterin, angehende Diplomingenieurin und Juristin. Am Ende stand Platz 9 in der ORC 2 von 71 Booten und der Hera Prize für die Crew.

Teil 1 ist auf der großen Kinoleinwand am 6. Oktober im Kino Gmunden zu sehen, Tickets gibt es hier. Der Film ist außerdem auf YouTube zu sehen.