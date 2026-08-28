Lippert-Trio verteidigt Zipfer Trophy

Soling. 26 Teams aus sechs Nationen machten die 21. Soling Zipfer Trophy im Union-Yacht-Club Attersee zu einem international stark besetzten Regattawochenende. Nach drei Tagen mit wechselhaften Bedingungen wiederholte das deutsche Team Donald Lippert, Phyllis Lippert und Sven Rikwald seinen Vorjahressieg. Die beste österreichische Crew landete auf Rang zwei.
Der Attersee zeigte sich an diesem Wochenende von mehreren Seiten. Zum Auftakt standen bei fünf bis zehn Knoten drei Wettfahrten auf dem Programm, am Samstag forderte böiger und stark drehender Westwind die 26 Soling-Crews. Auch am Schlusstag blieb das Geschehen auf dem Wasser anspruchsvoll, wenngleich mit etwas weniger Druck. Laut Veranstalter konnten sämtliche acht vorgesehenen Wettfahrten abgeschlossen werden.
Am konstantesten segelte wie bereits im Vorjahr das deutsche Trio Donald Lippert, Phyllis Lippert und Sven Rikwald. Damit bleibt der Wanderpokal der Zipfer Trophy für ein weiteres Jahr in ihren Händen. Rang zwei ging an Michael Farthofer, Rudolf Matheis und Michael Müller vom gastgebenden UYC Attersee. Das Trio sicherte sich damit gleichzeitig den Titel des oberösterreichischen Landesverbandsmeisters. Auf Platz drei folgten Hagen Rüffert, Max Bergk und Christopher Zeidler aus Deutschland.
Bemerkenswert war auch die vergleichsweise hohe Zahl an Seglerinnen im Feld. Den Gundel-Pokal für die beste Vorschoterin holte Phyllis Lippert vom Siegerboot. Neben österreichischen und deutschen Crews waren Teams aus Italien, Frankreich, Ungarn und den USA am Start. Die Regatta zählte zugleich zur ISA-Rangliste und zum Alpen Cup; außerdem wurde im Rahmen der Veranstaltung die ungarische Staatsmeisterschaft ausgetragen.
Dass die Soling Zipfer Trophy längst mehr als nur sportlicher Wettkampf ist, zeigte sich einmal mehr an Land. Trotz des dichten Regattaprogramms blieb ausreichend Zeit für den traditionellen Ausklang an der Zipfer Bar – eine Mischung aus ernsthaftem Regattasport und geselligem Clubleben, die der Veranstaltung seit Jahren ihren besonderen Charakter gibt.