Lippert-Trio verteidigt Zipfer Trophy

Der Attersee zeigte sich an diesem Wochenende von mehreren Seiten. Zum Auftakt standen bei fünf bis zehn Knoten drei Wettfahrten auf dem Programm, am Samstag forderte böiger und stark drehender Westwind die 26 Soling-Crews. Auch am Schlusstag blieb das Geschehen auf dem Wasser anspruchsvoll, wenngleich mit etwas weniger Druck. Laut Veranstalter konnten sämtliche acht vorgesehenen Wettfahrten abgeschlossen werden.

Am konstantesten segelte wie bereits im Vorjahr das deutsche Trio Donald Lippert, Phyllis Lippert und Sven Rikwald. Damit bleibt der Wanderpokal der Zipfer Trophy für ein weiteres Jahr in ihren Händen. Rang zwei ging an Michael Farthofer, Rudolf Matheis und Michael Müller vom gastgebenden UYC Attersee. Das Trio sicherte sich damit gleichzeitig den Titel des oberösterreichischen Landesverbandsmeisters. Auf Platz drei folgten Hagen Rüffert, Max Bergk und Christopher Zeidler aus Deutschland.