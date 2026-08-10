98. Lange Wettfahrt am Attersee

Traditionell eröffnete ein Schuss aus der historischen Startkanone des UYCAs die Lange Wettfahrt. Bei guten Bedingungen machte sich das 139 Boote starke Feld auf den Weg über den Attersee – zunächst zur ersten Boje in der Burgau am südlichen Ende des Sees. Statt der sonst gerne auftretenden Flaute wartete dort Wind aus dem Weißenbachtal, anschließend ging es bei schönem Rosenwind über Kammer zurück ins Ziel vor dem Union-Yacht-Club Attersee. Bemerkenswert: Erstmals seit längerer Zeit erreichten sämtliche gestarteten Boote das Ziel innerhalb des Zeitlimits um 17 Uhr.

Schnellste auf dem Wasser

Als Erste überquerte die Libera A Clandesteam mit Skipper Thomas Tschepen die Ziellinie. Die hochkarätig besetzte 14-köpfige Crew benötigte für den Kurs 4 Stunden und 15 Sekunden und blieb damit rund 50 Minuten über dem Streckenrekord.

Nach Einrechnung des Yardstick-Handicaps ging der Gesamtsieg allerdings an die Sonderklasse Fima mit Michael Farthofer, Michael Werner, Michael Müller und Alexander Krones. Rang zwei belegten Thomas Tschepen und seine Mannschaft auf Clandesteam, Dritte wurden Thomas Stelzl, Reinhard Aschauer, Günther Lux und Klaus Manhardt mit der Sonderklasse Panther.