98. Lange Wettfahrt am Attersee

139 Boote, rund 450 Seglerinnen und Segler und ein Feld, das geschlossen innerhalb des Zeitlimits ins Ziel kam: Die 98. Lange Wettfahrt des Union-Yacht-Club Attersee sorgte für einen neuen Teilnehmerrekord. Auf dem Wasser setzte sich zunächst die Libera A Clandesteam in Szene, nach berechneter Zeit ging der Sieg an die Sonderklasse Fima.
Traditionell eröffnete ein Schuss aus der historischen Startkanone des UYCAs die Lange Wettfahrt. Bei guten Bedingungen machte sich das 139 Boote starke Feld auf den Weg über den Attersee – zunächst zur ersten Boje in der Burgau am südlichen Ende des Sees. Statt der sonst gerne auftretenden Flaute wartete dort Wind aus dem Weißenbachtal, anschließend ging es bei schönem Rosenwind über Kammer zurück ins Ziel vor dem Union-Yacht-Club Attersee. Bemerkenswert: Erstmals seit längerer Zeit erreichten sämtliche gestarteten Boote das Ziel innerhalb des Zeitlimits um 17 Uhr.
Schnellste auf dem Wasser
Als Erste überquerte die Libera A Clandesteam mit Skipper Thomas Tschepen die Ziellinie. Die hochkarätig besetzte 14-köpfige Crew benötigte für den Kurs 4 Stunden und 15 Sekunden und blieb damit rund 50 Minuten über dem Streckenrekord.
Nach Einrechnung des Yardstick-Handicaps ging der Gesamtsieg allerdings an die Sonderklasse Fima mit Michael Farthofer, Michael Werner, Michael Müller und Alexander Krones. Rang zwei belegten Thomas Tschepen und seine Mannschaft auf Clandesteam, Dritte wurden Thomas Stelzl, Reinhard Aschauer, Günther Lux und Klaus Manhardt mit der Sonderklasse Panther.
Tschepen holt die Long-Distance-Challenge
Die Lange Wettfahrt bildete zugleich den Abschluss der Long-Distance-Challenge 2026. Insgesamt 181 Boote nahmen an der Serie teil, für deren Gesamtwertung die Ergebnisse von Attersee Grand Prix, 12-Stunden-Regatta und Langer Wettfahrt zusammengeführt wurden.
Den Gesamtsieg sicherte sich Thomas Tschepen mit Platz eins beim Attersee Grand Prix, Rang fünf bei der 12-Stunden-Regatta und dem zweiten Platz bei der Langen Wettfahrt. Matthias Poell wurde mit seiner 22-m²-Rennjolle Zweiter, Rang drei ging an Florian Gföllner auf einer Libera.
Damit endete die 98. Auflage der traditionsreichen Attersee-Regatta nicht nur mit einem neuen Melderekord, sondern auch mit Bedingungen, die dem gesamten Feld einen vollständigen Schlag über den historischen Kurs ermöglichten.