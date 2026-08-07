OeSV-Nationalteam: Prettner/Flachberger mit Wettfahrtsieg

Am vierten Wettkampftag der San Pedro Olympic Classes Regatta im Olympiarevier von Los Angeles 2028 sorgten Keanu Prettner und Jakob Flachberger für den ersten österreichischen Wettfahrtsieg. Mit einem starken Tag kletterten die 49er ebenso auf Gesamtrang elf wie Laura Farese und Matthäus Zöchling im Nacra 17. Beide OeSV-Boote sind damit vor dem letzten Tag der Elimination Series voll im Kampf um jene Top-10-Plätze, die zur Teilnahme am Schlusstag mit jeweils zwei Medal Races berechtigen.
Prettner/Flachberger feiern Wettfahrtsieg
Keanu Prettner und Jakob Flachberger zeigten am vierten Wettkampftag mit konstant starken Ergebnissen auf. Nach einem dritten Platz zum Auftakt und Rang neun in der zweiten Wettfahrt gelang dem Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee im abschließenden Rennen der erste OeSV-Wettfahrtsieg bei dieser Regatta. Mit dieser Tagesbilanz machten die beiden in der Gesamtwertung einen großen Sprung nach vorne und liegen nun auf Rang elf. Vor dem letzten Tag der Elimination Series fehlen lediglich zwei Punkte auf einen Platz in den Medal-Races.
„Der heutige Tag war wesentlich besser als die vergangenen Tage. Im ersten und im letzten Rennen hatten wir deutlich bessere Starts. Wir hatten den ganzen Tag über einen guten Speed, haben uns mit unseren Entscheidungen sehr wohlgefühlt und konnten unseren Plan gut umsetzen. Auch im zweiten Rennen, in dem wir den Start nicht optimal erwischt haben, konnten wir uns noch nach vorne segeln. Wenn wir morgen so weitermachen und wieder gute Ergebnisse erzielen, sind wir hoffentlich im Medal Race dabei“, sagt Steuermann Prettner.
Farese/Zöchling verkürzen Rückstand auf Top 10
Die Nacra-17-Flotte wechselte bei drehendem und böigem Wind am Donnerstag auf den inneren Kurs. Auf dem engeren Kurs entwickelten sich offenere Wettfahrten – Bedingungen, mit denen Laura Farese und Matthäus Zöchling deutlich besser zurechtkamen. Mit den Plätzen zehn, neun und neun gelangen dem Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee drei Top-10-Ergebnisse. Farese/Zöchling bleiben damit zwar auf Gesamtrang elf, konnten den Rückstand auf die Top 10 und damit einen Platz in den Medal-Races aber auf acht Punkte verkürzen.
„Heute ist uns ein Schritt nach vorne gelungen und wir waren mit unseren Leistungen zufrieden. Wir konnten die Starts deutlich besser exekutieren – zwei der drei Starts sind uns wirklich sehr gut gelungen. Auch der engere Kurs ist uns deutlich besser gelegen. Wir haben versucht, bestmöglich zu segeln und viel Erfahrung zu sammeln. Dabei haben wir einige sehr gute Entscheidungen getroffen, aber auch die eine oder andere, die uns ein paar Plätze gekostet hat“, berichtet Steuerfrau Farese.
Auch das zweite österreichische Nacra-17-Duo mit Lukas Haberl und Clara Stamminger konnte sich im Vergleich zu den Vortagen steigern. Mit den Einzelergebnissen 14, 15 und 13 verbesserten sich die beiden auf Gesamtrang 17.