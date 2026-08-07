OeSV-Nationalteam: Prettner/Flachberger mit Wettfahrtsieg

Farese/Zöchling verkürzen Rückstand auf Top 10

Die Nacra-17-Flotte wechselte bei drehendem und böigem Wind am Donnerstag auf den inneren Kurs. Auf dem engeren Kurs entwickelten sich offenere Wettfahrten – Bedingungen, mit denen Laura Farese und Matthäus Zöchling deutlich besser zurechtkamen. Mit den Plätzen zehn, neun und neun gelangen dem Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee drei Top-10-Ergebnisse. Farese/Zöchling bleiben damit zwar auf Gesamtrang elf, konnten den Rückstand auf die Top 10 und damit einen Platz in den Medal-Races aber auf acht Punkte verkürzen.



„Heute ist uns ein Schritt nach vorne gelungen und wir waren mit unseren Leistungen zufrieden. Wir konnten die Starts deutlich besser exekutieren – zwei der drei Starts sind uns wirklich sehr gut gelungen. Auch der engere Kurs ist uns deutlich besser gelegen. Wir haben versucht, bestmöglich zu segeln und viel Erfahrung zu sammeln. Dabei haben wir einige sehr gute Entscheidungen getroffen, aber auch die eine oder andere, die uns ein paar Plätze gekostet hat“, berichtet Steuerfrau Farese.



Auch das zweite österreichische Nacra-17-Duo mit Lukas Haberl und Clara Stamminger konnte sich im Vergleich zu den Vortagen steigern. Mit den Einzelergebnissen 14, 15 und 13 verbesserten sich die beiden auf Gesamtrang 17.