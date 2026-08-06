OeSV-Nationalteam: Startschwierigkeiten

Farese/Zöchling verteidigen Rang elf

Für Laura Farese und Matthäus Zöchling verlief der dritte Regattatag schwieriger als erhofft. Nach den Plätzen zehn, zwölf und 13 konnten die beiden im Nacra 17 zwar kein weiteres Top-10-Ergebnis verbuchen, verteidigten aber ihre elfte Position im Zwischenklassement. Ausschlaggebend waren einmal mehr die Starts, die es dem Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee erschwerten, sich in der stark besetzten Flotte nach vorne zu arbeiten. „Es war ein eher schwieriger Tag für uns. Es hat sich einmal mehr herauskristallisiert, wie wichtig die Starts sind. Vor allem das letzte Rennen war ein One-Way-Rennen, bei dem sich jede untere Lane nach rechts ausgezahlt hat. Von den drei Starts ist uns nur einer wirklich gelungen. Danach war es, wie schon an den vergangenen Tagen, schwierig, noch viele Boote einzuholen. Wir haben aber gute Ansätze gefunden, wie wir unsere Starts verbessern können, und wollen das in den nächsten Wettfahrten umsetzen“, erklärt Steuerfrau Farese.



Das zweite österreichische Nacra-17-Boot mit Lukas Haberl und Clara Stamminger belegte die Plätze 16, 18 und 16. Das Duo liegt nach drei Wettkampftagen auf Gesamtrang 18.