OeSV-Nationalteam: Freigabe für Clara Stamminger

„Wir mussten den schwierigeren Weg nehmen“

„Dieses lange Prozedere beherrschte meine Gedanken, vor allem vor den Welt- und Europameisterschaften, sehr stark. Endlich ist diese Belastung weg. Das tut richtig gut. Wir haben nun die Möglichkeit, uns vollkommen auf das Segeln zu konzentrieren“, freut sich Stamminger. Trotz aller Herausforderungen hat das Duo sein großes Ziel, die Qualifikation für die Olympischen Spiele Los Angeles 2028, nie aus den Augen verloren. „Es gibt immer zwei Wege zum Erfolg: einen einfachen und einen schwierigeren – und wir mussten in den vergangenen eineinhalb Jahren eben den schwierigeren nehmen. Aber das hat nun ein Ende und wir freuen uns auf die kommenden Challenges am Wasser.“



Für Lukas Haberl war die Situation zunächst schwer einzuschätzen. „Am Anfang war uns überhaupt nicht bewusst, in welcher Lage wir wirklich stecken. Wir haben gedacht: Sie (der französische Segelverband; Anm.) werden Clara schon freigeben. Da waren wir vielleicht auch etwas blauäugig. Irgendwann haben wir gemerkt, dass es Gegenwind gibt und die Franzosen nicht so kooperativ sind, wie wir uns das erhofft hatten“, erzählt Lukas Haberl.



Es folgte für das neu formierte Duo ein ständiges Wechselbad. Immer wieder bestand Hoffnung auf eine rechtzeitige Freigabe, immer wieder bereiteten sich Haberl/Stamminger auf die internationalen Saisonhöhepunkte vor – und mussten letztlich zusehen. „EM und WM sind die beiden Hauptevents im Jahr. Auf die freust du dich, dort willst du performen. Du investierst sehr viel Zeit in die Vorbereitung und beschäftigst dich natürlich auch im Kopf damit. Und jedes Mal bekommst du dann die Klatsche, dass es wieder nicht geht“, erinnert sich der Steuermann.