Klassiker unter sich

Manche von ihnen sind älter als ihre Eigner, viele haben bereits mehrere Generationen von Seglern erlebt. An Eleganz, Geschwindigkeit und Ausstrahlung haben Sonderklassen, Rennjollen, Hansajollen, Schärenkreuzer oder Drachen dennoch kaum etwas eingebüßt. Gut gepflegt sind die klassischen Holzboote bis heute lebendige Zeitzeugen der Segelgeschichte – und mitunter bereits mehr als ein Jahrhundert alt. Passender hätte der Union Yacht Club Wolfgangsee sein 125-jähriges Bestehen daher kaum feiern können: Im Jubiläumsjahr stellte der traditionsreiche Club eine gesamte Segelwoche in das Zeichen klassischer Yachten und Jollen. Eröffnet wurde die Festwoche am Samstagabend, dem 25. Juli 2026, abgeschlossen wurde sie am Sonntag, dem 2. August, mit einer langen Wettfahrt auf traditionellen Kursen und der anschließenden Siegerehrung.

Den sportlichen Auftakt machten von Sonntag bis Dienstag die klassischen Holzdrachen. Claas van Thülen vom ASC setzte sich mit seinem Team durch. In den folgenden drei Tagen gehörte der Wolfgangsee den 22er-Rennjollen, die ihren Euro-Cup austrugen. Den Sieg holte Andreas Plettner vom BYC mit seiner Crew. Parallel dazu segelten die 10 m²- und 20 m²-Rennklassen ihre Internationalen Klassenmeisterschaften aus. In der 10 m²-Klasse gewannen Andreas Knittel vom UYCMa und Georg Friedl vom UYCAs, bei den 20 m²-Rennjollen setzte sich August Schramm vom gastgebenden UYCWg mit seinem Team durch.