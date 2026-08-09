OeSV-Nationalteam: Zwei x 8 im Olympiarevier

Farese/Zöchling ebenfalls Achte

Auch im Nacra 17 sorgte der windigste Tag der Regatta mit Böen von bis zu 20 Knoten für anspruchsvolle Bedingungen und enge Medal Races. Laura Farese und Matthäus Zöchling mussten im ersten Rennen nach einem schwierigen Start zunächst einen Rückstand hinnehmen, arbeiteten sich im weiteren Verlauf aber noch auf Rang sieben nach vorne. Im zweiten Medal Race hatte das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee mit Geschwindigkeitsproblemen zu kämpfen und belegte Rang zehn. Damit schlossen Farese/Zöchling den ersten direkten Vergleich im Olympiarevier auf Gesamtrang acht ab.



„Für uns war es ein eher schwieriger Abschlusstag. Im ersten Rennen haben wir uns beim Start leider für die falsche Seite entschieden und waren von Beginn an recht weit hinten. Wir konnten uns aber noch auf den siebenten Platz vorkämpfen. In der zweiten Wettfahrt hat uns dann etwas der Speed gefehlt und wir konnten mit den Top-Booten nicht gut mithalten. Für uns ist es aber wichtig, dass wir wieder Medal Races bestreiten konnten. Die Leistungssteigerung über die gesamte Woche stimmt uns positiv. In weiterer Folge gilt es nun, an unserer Bootsgeschwindigkeit zu arbeiten“, sagt Steuerfrau Farese.