OeSV-Nationalteam: Zwei Teams im Medal Race

Farese/Zöchling mit starkem Schlusstag der Elimination Series

Laura Farese und Matthäus Zöchling zeigten am letzten Tag der Elimination Series eine konstant starke Leistung. Mit den Plätzen neun, sechs und acht verbuchte das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee drei Top-10-Ergebnisse und machte damit in der Gesamtwertung noch den entscheidenden Sprung nach vorne. Farese/Zöchling gehen als Gesamtneunte in den Finaltag und sind dabei punktegleich mit dem siebtplatzierten Boot. Am Samstag werden zwei Medal Races ausgetragen.



„Die erste Wettfahrt war für uns noch etwas schwierig, da ist der Start nicht ganz aufgegangen. Danach wurde es deutlich besser: Die Starts haben geklappt und wir hatten einen guten Speed – vor allem auf der Kreuz. Auf der Vorwind ist unsere Bootsgeschwindigkeit zwar noch ausbaufähig, schlussendlich hat es aber für die Qualifikation für den Finaltag gereicht“, berichtet Steuerfrau Farese.



Das zweite österreichische Nacra-17-Duo mit Lukas Haberl und Clara Stamminger fand am Freitag einen versöhnlichen Abschluss der San Pedro Olympic Classes Regatta. Zum Abschluss der Regatta gelangen Haberl/Stamminger mit zwei achten Plätzen ihre ersten Top-10-Ergebnisse, ehe sie in der letzten Wettfahrt Rang 16 belegten. Im Endklassement landete das Duo auf Gesamtrang 17. „Es war eine schwierige Regatta für uns. Wir haben durchwegs mit der Bootsgeschwindigkeit gekämpft. Nichtsdestotrotz hatten wir mit den beiden Top-10-Ergebnissen einen versöhnlichen Abschluss. Nach den Schwierigkeiten in dieser Woche ist es natürlich erfreulich zu sehen, was möglich ist. Im zweiten Rennen waren wir zwischenzeitlich sogar Dritter bei der Luv-Tonne. Zum Glück sind wir jetzt noch weitere zwei Wochen vor Ort, um Anpassungen vorzunehmen und wieder zu unserem Speed zu finden“, sagt Steuermann Haberl.