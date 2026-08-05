OeSV-Nationalteam: Erste Ausrufezeichen

Die zum Sailing Grand Slam zählende San Pedro Olympic Classes Regatta ist für die drei OeSV-Boote der erste Vergleich mit den anderen Nationen direkt im Olympia-Revier. San Pedro ist bei den Sommerspielen 2028 der Austragungsort der Dinghy-, Skiff- und Multihull-Wettbewerbe.



Farese/Zöchling starten mit Top-3-Ergebnis

Am Dienstag startete die Nacra-17-Flotte zunächst bei deutlich weniger Wind als zuletzt. Laura Farese und Matthäus Zöchling kamen mit den Leichtwind-Bedingungen von knapp sechs Knoten gut zurecht und landeten an dritter Stelle. In den weiteren beiden Wettfahrten, die bei deutlich mehr Wind stattfanden, klappten die Starts nicht wie gewünscht, und das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee musste sich mit den Plätzen 15 und 14 begnügen. Im Zwischenklassement liegen die beiden weiterhin an elfter Stelle. „Im ersten Rennen hatten wir nach dem Start eine schöne freie Lane und konnten eine coole Wettfahrt abliefern, mit der wir sehr zufrieden sind. Danach ist der Wind mehr geworden und alle Boote wollten nach rechts. Es ist doch ungewohnt, dass so viele Teams auf Kreuz starten, und da ist unsere Strategie nicht aufgegangen. Wir haben in diesen Rennen beim Start einiges liegen gelassen und konnten auch nicht mehr viel aufholen“, berichtet Vorschoter Zöchling.



Das zweite OeSV-Boot mit Lukas Haberl und Clara Stamminger hatte mit Materialproblemen Pech. Nach einem soliden elften Platz zum Auftakt konnten sie keine der weiteren zwei Wettfahrten beenden. „Das erste Rennen war in Ordnung. In der zweiten Wettfahrt ist uns aber der Pole gebrochen. Es ist sehr frustrierend, wie es gelaufen ist, und in der Gesamtwertung haben wir nun viel Rückstand. Die nächsten Tage werden dennoch interessant sein, um zu lernen. Wir wollen aus der Regatta noch viel mitnehmen und ein paar Sachen ausprobieren“, berichtet Steuermann Haberl. Das Duo liegt insgesamt auf Rang 17.



49er machen drei Plätze gut

Die 49er gingen erst gegen 17 Uhr Ortszeit auf das Wasser, konnten bei rund zwölf Knoten Wind aber noch drei Wettfahrten absolvieren. Nach den Rängen 14 und 13 ließen Keanu Prettner und Jakob Flachberger mit Platz sechs ihr bislang bestes Regattaergebnis folgen – vor allem die Starts verhinderten noch bessere Platzierungen. In der Gesamtwertung machte das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee drei Plätze gut und liegt nun an Position 14. „Wir sind in allen Wettfahrten nicht gut von der Linie weggekommen und hatten auch danach zu kämpfen. Wir haben aber auch einige richtig gute Entscheidungen getroffen und sind mit dem Bootsspeed zufrieden. Wir werden den Tag gut analysieren; wenn wir die paar Fehler ausgemerzt haben, steht einem guten Ergebnis nichts im Wege“, sagt Steuermann Prettner.