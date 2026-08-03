Meisterlich gereift

Geduld war bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft der Drachen zunächst die wichtigste Tugend. Am ersten Tag blieb der Wind gänzlich aus, tags darauf konnten unter schwierigen Bedingungen lediglich zwei Wettfahrten bei schwierig bis mühsamen Bedingungen absolviert werden. Eine weitere folgte am Samstag bei mittlerem Wind. Erst am Finaltag zeigte sich der Attersee von seiner sportlichen Seite: Nordost mit 10 bis 13 Knoten sorgte für anspruchsvolle, aber faire Verhältnisse.

Für besondere Spannung sorgte die vierte Wettfahrt. Gleich beim ersten Spinnakergang riss die Crew um Steuermann Albert Sturm ein Loch in das große Vorsegel. Aus dem Rhythmus bringen ließ sich das Trio dennoch nicht. Sturm, Johann Spitzauer und Stephan Schurich meisterten auch die folgenden Tageswettfahrten souverän und brachten ihren Vorsprung sicher über die Ziellinie. Dabei trieben Spitzauer und Schurich ihren Steuermann noch einmal zu Höchstleistungen. Der 84-jährige Albert Sturm verfügt über einen nahezu unerschöpflichen Erfahrungsschatz und sammelte in den vergangenen vier Jahrzehnten zahlreiche Staatsmeistertitel im Star und im Drachen. Gemeinsam mit seinen beiden Vorschotern, alle drei starten für den Union-Yacht-Club Attersee, holte er nun sowohl den Staatsmeister- als auch den Landesverbandsmeistertitel.