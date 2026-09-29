Aller guten Dinge ...

Erstmals seit 2018 fungierte der Union Yacht Club Mondsee wieder als Gastgeber eines Liga-Events. Die Windverhältnisse gestalteten sich zwar anspruchsvoll, doch durch eine aufgrund der Wettervorhersage schon geplante Verlegung der Regattastrecke weiter in den Süden des Sees gelangen der Wettfahrtleitung unter Silvio Schedenig elf Runden und damit 33 Wettfahrten. Der Burgenländische Yachtclub (BYC) war mit ediglich einem Zähler Vorsprung auf den Dauerrivalen, den Segelclub Mattsee (SCM), zum Showdown angereist. Auf dem Mondsee ließ der Titelverteidiger jedoch keine Zweifel aufkommen: Mit insgesamt sieben gewonnenen Wettfahrten dominierte der BYC das Event, holte den Tagessieg und krönte sich nach 2024 und 2025 auch 2026 zum Meister. Für die Ruster ist es der sechste Gesamtsieg der Vereinsgeschichte.

Clemens Kruse, Taktiker beim BYC, blickte nach der Siegerehrung auf die Nervenschlacht zurück: „Die letzten Tage waren brutal. Mit nur einem Punkt Abstand als Erster am Mondsee anzureisen bedeutet gar nichts – ein Fehlstart und alles ist wieder dahin. Jeder hat eigentlich einen Sieg von uns erwartet, aber trotzdem war es extrem hart. Der Schlüssel zum Titel war die Konstanz und dass wir durchgehend voll fokussiert geblieben sind.“

Der Segelclub Mattsee unterstrich mit Rang zwei am Mondsee erneut seine Klasse und sicherte sich wie in den beiden Vorjahren den Vizemeistertitel. Lisa Bonomo, Team-Managerin des SCM, zeigte sich als faire Sportsfrau: „Man muss neidlos anerkennen, dass der BYC super gefahren ist. Aber wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben alles gegeben und sind sehr zufrieden. Wir werden auch nächstes Jahr in der gleichen Besetzung antreten und wieder voll um den Titel kämpfen.“ Eine starke Leistung lieferte beim Event am Mondsee zudem der Nautic Club Austria ab. Trotz des Ausfalls eines Teammitglieds segelten die Steirer couragiert auf das Podest des Finalstopps. Dritter der Gesamtwertung wurde – wie schon im Vorjahr – der SCTWV Achensee. Die Spitzenteams bestätigen damit einmal mehr ihre beeindruckende Konstanz über die vergangenen Saisonen hinweg und verdeutlichen, wie schwierig es für die übrige Konkurrenz ist, über ein gesamtes Jahr an der absoluten Spitze mitzuhalten