Ligafinale am Mondsee

Die Ausgangslage an der Tabellenspitze verspricht maximale Spannung. Als Führender geht der amtierende Champion, der Burgenländische Yachtclub aus Rust, in das entscheidende Wochenende. Die Burgenländer liegen jedoch nur einen einzigen Zähler vor ihrem Dauerrivalen, dem Segelclub Mattsee aus Salzburg. Auf dem dritten Rang rangiert der SCTWV Achensee aus Tirol. Mit einem Respektabstand von zwölf Punkten auf die Zweitplatzierten liegt der Fokus der Tiroler primär darauf, den Podestplatz gegen die Verfolger abzusichern und den dritten Rang im Gesamtklassement an den Achensee zu holen.

Während an der Spitze um die Medaillen gekämpft wird, spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zu. Neben dem Yachtclub Velden, dessen Abstieg bereits feststeht, segeln mehrere Vereine gegen die drohende Zweitklassigkeit. Vor allem der Union Yachtclub Neusiedler See steht auf dem vorletzten Rang unter Zugzwang. Da zwischen Platz zwölf und Rang 17 lediglich 13 Zähler liegen, sind noch etliche Mannschaften gefährdet. Der Verbleib in der höchsten Spielklasse wird sich erst in den allerletzten Wettfahrten des Sonntags entscheiden.