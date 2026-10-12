Barcolana 2026: Vier gewinnt

Unter rot-weiß-roter Flagge

Der (auch) in Triest wohnhafte Gerald Martens segelte mit seinem bei Ice-Yachts gebauten 10m-Umberto-Felci-Racer als 54. über die Ziellinie, behauptete sich damit vor und unter zahlreichen größeren Yachten. Doppelolympiasieger Hans Peter Steinacher reiste von seinem Arbeitsplatz in Monfalcone mit der Solaris 50 aus dem Hause Mateschitz ins benachbarte Triest an und platzierte sich als 98. ebenfalls noch in den Top-100. Christian Bayer verbrachte die Tage vor der Barcolana noch in Punat, gemeinsam mit Ex-Ex-Yachtrevue-Chefredaktuer Luis Gazzari und der Unterstützung von OeSV-Präsident Dieter Schneider seinen nächsten Hochsee-Staatsmeistertitel, vor Triest wurde er auf der XP-44 Aqua Nomis 105.

Fest für alle

Das eigentliche Erfolgsrezept der Barcolana zeigte sich allerdings hinter den Spitzenyachten. Während vorne längst die Sieger gefeiert wurden, kämpften noch Hunderte Crews um jede Position. Der Wind drehte im Lauf des Nachmittags auf Nordwest und wurde zunehmend schwächer, ermöglichte aber einem Großteil des Feldes noch den Zieleinlauf, ehe gegen 16 Uhr weitgehend Flaute einsetzte.

Für die Veranstalter war die 58. Ausgabe ein voller Erfolg. Nach zehn Tagen Programm an Land und auf dem Wasser ging eine Barcolana zu Ende, die ihrem Ruf als weltweit größte Segelregatta einmal mehr gerecht wurde. Auch die internationale Segelprominenz war vertreten, darunter SailGP-Star Jimmy Spithill und mehrere America's-Cup-Akteure.

Der Blick richtet sich bereits auf 2027. Dann wird Triest im Umfeld des America's Cup in Neapel zusätzliche internationale Aufmerksamkeit genießen. An der grundsätzlichen Erfolgsformel der Barcolana wird das wenig ändern: eine Startlinie, ein gemeinsamer Wind und die Möglichkeit, dass sich Weltklassesegler und Hobbycrews auf Augenhöhe begegnen. Zumindest für den Augenblick vor dem Startschuss.