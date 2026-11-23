Können Sie sich erinnern, wann Sie die erste Sternschnuppe Ihres Lebens gesehen haben? Ferdinand Strümpell weiß es noch ganz genau. Es war in der Nacht vom 18. Oktober 2026 irgendwo vor der Insel Pag bei der Überstellung der Bellissima von Punat nach Murter. Gemeinsam mit fünf anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen stand der 15-jährige Ferdi kurz vor dem größten Segelabenteuer seines bisherigen Lebens. Die Überstellung war nur das Aufwärmprogramm. Zwei Tage später trat die Crew des Rookie-Boots bei der Croatia 300 an, einer Langstreckenregatta, die gleichzeitig als Österreichische Staatsmeisterschaft im ORC-Offshore-Segeln ausgetragen wurde. Für die sechs Rookies war es die erste Hochseeregatta, für manche sogar die erste Nachtfahrt, für einen Teilnehmer überhaupt das erste Mal Segeln am Meer. Hinter dem Rookie-Boot steckt eine Initiative des Österreichischen Segel-Verbands (OeSV), der gemeinsam mit dem Yacht Club Austria und In2theBlue jungen Seglern den Einstieg in den Offshore-Regattasport ermöglichen möchte. Für die Croatia 300 wurden sechs Nachwuchs­talente im Alter von 14 bis 24 Jahren an Bord geholt. Der Jüngste war Ferdis Bruder Leo Strümpell (14), gefolgt von Zoe Gumpold (16), Sanna Schwetz (20), Severin Brandstötter (20) und Hanna Kaizler (24). Begleitet wurden sie von Laurent Kolly, OeSV-Vizepräsident und für den Hochseebereich zuständig, und der Autorin als Skipperin. Unser schwimmendes Zuhause war die Bellissima, eine Italia 9.98, die mit knapp zehn Metern Länge die kleinste Yacht im Feld war.

Eine Acht mit Mascherl

Dass uns keine gemütliche Spazierfahrt bevorstand, ließ sich bereits beim Skipper’s Briefing erahnen. Wettfahrtleiter Gert „Blondl“ Schmidleitner hatte einen Kurs ausgeheckt, den er selbst als „liegende Acht mit Mascherl“ bezeichnete. Gestartet werden sollte bei Gnalić, dem Inselchen am Ende von Pašman, das wegen seiner regelmäßigen Verwendung als Startmarke längst auch unter dem Spitznamen „Blondić“ firmiert.

Von dort sollte die Strecke zunächst südwärts entlang der Küste, über Murvica und Vis hinaus zur einsam in der Adria gelegenen Insel Jabuka führen, anschließend wieder nordwärts über Mulo und Brač. Danach sollte es wieder Richtung Norden zur Wendemarke Mrtovnjak an der Südspitze von Iž und zurück ins Ziel vor Vrgada gehen.

Ob die geplanten 300 Meilen auch tatsächlich gesegelt werden könnten, blieb aufgrund widersprüchlicher Wetter­prognosen offen. Blondl wollte die Route bei Bedarf während der Wettfahrt an­passen – ganz im Sinne des Konzepts der Croatia 300, die eine flexible Streckenführung vorsieht.

Traumhafter Auftakt

Auch mein Telefonat mit Yachtrevue-Meteorologen Mike Burgstaller lässt ab Dienstag einen wilden Ritt vermuten. „Naja, sehr materialschonend ist dieser Kurs nicht“, kommentiert der Wetter­router trocken. „Schnell um Vis und dann die Mütze festhalten“, lautet sein Tipp.

Beim Start herrschen entgegen der erwarteten Flaute Traumbedingungen. Im angenehmen Westwind zieht die Flotte unter bunten Vorwindsegeln Richtung Süden. Auch wir setzen den Gennaker und freuen uns über einen Auftakt, wie man ihn sich schöner kaum wünschen könnte.

Wir entscheiden uns für einen Mittelweg durch den Žirjanski-Kanal und sind damit zunächst gut unterwegs. Die Bellissima zieht flott durch die Adria, die Rookies übernehmen abwechselnd Steuer und Schoten. Die Stimmung ist ausgelassen und könnte besser nicht sein. Als die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, färbt sich der Himmel in den schönsten Orange- und Rottönen. Offshore-Segeln von seiner Schokoladenseite.

Die komplette Story lesen Sie in der Yachtrevue 6/2026 – am Kiosk ab 13. November.