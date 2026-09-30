Heimspiel mit Ansage

Neapel und der America’s Cup – das passt. Zehntausende Fans an Land, tausende Boote entlang der Regattabahn und mittendrin neun AC40, die dem Publikum drei Tage lang Foiling-Segelsport auf höchstem Niveau boten. Die zweite Preliminary Regatta zum 38. America’s Cup war nicht nur sportlich ein Vorgeschmack auf das kommende Jahr, sondern auch ein Test für das Revier, in dem 2027 um die älteste Sporttrophäe der Welt gesegelt wird. Und der Golf von Neapel lieferte: wechselnde Windrichtungen, kurze Welle, Druckunterschiede und Böen machten die Rennen taktisch anspruchsvoll und sorgten für reichlich Action.

Schon der Auftakt am Freitag hatte es in sich. Nach dem Durchzug einer Kaltfront und mehreren Startverschiebungen setzte sich schließlich ein Nordostwind mit 14 bis 15 Knoten, in Böen bis 18 Knoten durch. ARC Team USA nutzte im ersten Rennen seine freie Bahn im Fleetrace perfekt und holte den Premierensieg, doch bereits dahinter kündigte sich an, wer das Wochenende prägen sollte: Luna Rossa 1 übernahm mit Peter Burling und Marco Gradoni am Steuer die Führung in der Gesamtwertung.

Am Samstag legte die Bucht vor Neapel sozusagen noch einmal nach. Vier Wettfahrten wurden bei teilweise knapp 20 Knoten Wind absolviert, auf den Raumschotschenkeln kratzten die AC40 an der 50-Knoten-Marke. Luna Rossa eröffnete den Tag mit einem souveränen Sieg, zur großen Überraschung entwickelte sich La Roche-Posay Racing Team zum schärfsten Gegner. Die Franzosen rund um Quentin Delapierre und Diego Botín gewannen zwei Wettfahrten – und sorgten gleichzeitig für die spektakulärsten Bilder des Wochenendes. Zweimal kenterte ihr AC40, einmal davon auf der letzten Halse und mit komfortabler Führung. Nur rund 15 Minuten nach dem zweiten Malheur stand das Team wieder an der Startlinie – und gewann die folgende Wettfahrt. Am Ende reichte diese Achterbahnfahrt mit 48 Punkten für Rang drei.