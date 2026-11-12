Treuer Begleiter. Die Tiwal 2XL hat sich bei den Ausfahrten an der Alten Donau als treuer und praktischer Begleiter erwiesen. Im kommenden Frühjahr warten Wörthersee, Neusiedler See & Co©JO ANTHONY TORNO
Auftakt. Die Vermessung Österreichs per Segelboot startet an jenem Ort, der als Wiege des organisierten Segelsports in Österreich gilt. Roland Regnemer und sein Sohn Nicolas erkundeten vom UYC Stammverein aus die Alte Donau und absolvierten damit den ersten Törn der neuen Serie #seeseitig
Prolog: „Ich schätze ja eure Revier- und Törnberichte aus aller Welt, aber du solltest auch einmal den Wörthersee besuchen“, mahnte Otmar Petschnig ganz zu Beginn meiner Yachtrevue-Karriere im Rahmen eines Segelbundesliga-Events am Wörthersee freundschaftlich, aber mit Nachdruck ein. Den Kärntner kennt man als ehemaligen 470er-Crack, Liga-Umpire und natürlich begnadeten Wettfahrtleiter von Punat bis Pörtschach. Der Floh war erfolgreich in mein Ohr gesetzt, in Folge kreisten die Gedanken immer wieder um eine magazinadäquate Idee für die Besegelung der heimischen Seen. Mit allem, was einen Revierbericht der Yachtrevue typischerweise ausmacht: Darstellung der Route, Beschreibung der Wegpunkte, heutzutage Points-of-Interest genannt, meteorologische Informationen, ein wenig zum genutzten schwimmenden Untersatz … Aber kein rot-weiß-roter Heimat-Abklatsch, daher sollte auch Neues hinzukommen – und: Relevanz. Spannend für die bestehende Segelszene, motivierend für die Noch-nicht-Seglerinnen und -Segler, die es abzuholen und aufs Wasser zu bringen gilt.
Redaktioneller Alltag und berufliche Grundauslastung sorgten dafür, dass aus der Idee kein Schnellschuss wurde. Aber nach weiteren Gesprächen und Diskussionen entstand schließlich das Konzept einer Serie – und die soll nun an dieser Stelle begonnen werden.
Erstes Revier ist die Alte Donau und das hat ebenso vielfältige wie gute Gründe. Das kleine, feine Segelrevier gilt als Wiege des organisierten Segelsports in Österreich und beheimatet mit dem UYC Stammverein den ersten und damit ältesten Segelclub des Landes. Dieser hat indirekt und mehrfach Einfluss auf meine Laufbahn als Segler. Meine Großmutter väterlicherseits war nach den Weltkriegen ebendort als waschechte Kaisermühlnerin aus dem Goetehof als Hausmeisterin tätig, was dem Sohn der mausarmen Familie den Zugang zum Segelsport ebnete. Vater Regnemer führte die Frau seines Lebens mehrfach mit einer der zahlreichen Jollen aus dem Bootspark des UYCStv aus; ob mit oder ohne konkretem Einverständnis des jeweiligen Besitzers ist in der familiären Geschichtsschreibung nicht festgehalten. Jahrzehnte später unternahm ich mit meinem Vater die ersten gemeinsamen Ausfahrten in einem Holzoptimisten mit der Nummer OE 32, und zwar auf jenem Abschnitt der Unteren Alten Donau, der selten bis nie besegelt wird – stromabwärts unterhalb der Polizeibrücke, vorbei an Polizei- und sogar noch Siemensbad. Der Funke sprang über, die Liebe zum Segeln flammte auf und meine allererste Regatta führte zurück zum Ausgangspunkt, sprich in den UYCStv.
Heuer im Spätsommer heißt es – noch einmal Jahrzehnte und eine Generation später – ebendort „Leinen los“ für die erste Folge der geplanten Serien-Seenrundfahrt. Mit meinem Sohn, sehr kleinem Gepäck, eingeschaltetem Tracking über die Smartwatch und voller Besegelung geht es auf einem aufblasbaren Segelboot namens Tiwal bei böigem Nordwestwind vom Fischerstrand aus mit einem Schlag in Richtung Westen, vorbei am Nordzipfel des Gänsehäufels und in Richtung Obere Alte Donau. Die Alte Kaisermühle sowie den Bootsverleih Eppel lassen wir an Backbord liegen, mit sauberen Wenden arbeiten wir uns das Ostufer in Richtung Kagraner Brücke entlang. Ohne konkreten Plan, aber nach einer Vorab-Besichtigung der baulichen Gegebenheiten an Land tauchen wir nach einer kleinen Klettereinheit voll aufgeriggt mit quergelegtem Boot unter der Wagramer Straße durch. Die knapp zwei Seemeilen bis zum Wasserpark werden zum abwechslungsreichen Trainingsparcours. Wind zwischen 5 und 12 Knoten, nach 25 Wenden hören wir auf zu zählen, und für das perfekte Foto mit dem Donauturm hinter der sonnengelben Fock verzichten wir sogar auf die Ideallinie. Das inoffizielle Race mit dem Finnsegler, der sich aus dem Wiener Yachtclub kommend zu uns gesellt, verlieren wir haushoch, werden dafür aber mit einem rasanten Vorwind-Schlag auf unserem Tiwal belohnt. Ohne Gennaker überschreiten wir im Butterfly-Modus laut Tracking immer wieder die 5 Knoten, was sich so knapp über dem Wasser und mit dem serienmäßigen Karbonrigg mindestens so spannend anfühlt wie 10 Knoten auf einem Adria-Kreuzer unter Spinnaker. Einen letzten Zwischenstopp legen wir bei boats2sail vulgo Segelschule Hofbauer ein. Wir besuchen die zugehörige „Ufertaverne“ zwecks Stärkung und Abwendung der Dehydrierung, dann geht es zurück unter der Kagraner Brücke in Richtung SKH-YC. Dort endet unser Ausflug nach knapp zwei Stunden. Der luftgefüllte Rumpf wird für die Nacht am Floß gesichert, das Rigg im Bootshaus untergebracht. Die zweite Etappe planen wir im fußläufig gelegenen „Bootshaus“ der Wiener Gastronomie-Familie Querfeld.
TIWAL - der praktische Begleiter
Zwei Taschen und ein Segel-Bag für Mast, Groß und Fock, zusammen und gepackt wiegt das aufblasbare und familientaugliche Boot aus französischer Fabrikation knapp 60 kg und passt in jedes Auto. Das Rigg ist aus Kohlefaser und arbeitet bei Böen ähnlich einem Surfrigg, das 9 m2-Square-Top-Groß ist reffbar, die 2 m2-Rollfock kann auch ganz weggelassen werden – beide Segel kommen von North, Blöcke und Beschläge von Harken bzw. Ronstan. Das Aufbauen nimmt auch beim ersten Mal nicht mehr als 45 Minuten vom Kofferraum bis segelfertig in Anspruch. Die drei Kammern werden zunächst mit einem Akku-Kompressor gefüllt, die letzten Bar pumpt man händisch mit einer vom SUP bekannten Luftpumpe. Ruderblatt und Schwert sind aus Kompositmaterial, die Strukturteile aus Aluminium. Das Boot ist auch für zwei Personen am Wasser und zu Land einfach zu handhaben. Es gibt zwei Rumpfmodelle, die in jeweils drei Ausführungen erhältlich sind. In Österreich kümmert sich Maletschek Nautics um den Vertrieb.
Ab € 9.900,– inkl. MwSt.
Interview Michael Steiner, Präsident des UYC Stammverein
Ich segle aktuell …
… auf der Sonderklasse Chiavenna S31 – seit 45 Jahren als Vorschiffsmann und immer noch mit viel Freude.
Darüber hinaus betätige ich mich im Segelsport noch …
… als Obmann des UYC-Stammvereins. Bis vor zwei Jahren war ich außerdem Präsident des Landessegelverbandes für Wien. Unter dem Clubdach liegt noch ein Holzpirat, den ich gerne restaurieren möchte.
Mein persönliches seglerisches Highlight …
… waren die großen Laser- und 420er-Regatten bei uns im Club in den 1980er-Jahren. Es waren so viele Boote zu Gast, dass wir keinen freien Liegeplatz mehr hatten. Gerne erinnere ich mich auch an die spitzen Halsen an den Dwarsbojen der damaligen olympischen Dreieckskurse.
Der UYC-Stammverein steht für …
… den Ursprung des organisierten Segelsports in Österreich. Wir möchten diese Geschichte bewahren und die Freude am Segeln an die nächste Generation weitergeben. Dazu passt der Gustav Mahler zugeschriebene Gedanke: „Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht die Anbetung der Asche.“
Die aktuellen Projekte sind …
… die schrittweise Erneuerung unserer Steganlagen. Eine Anlage haben wir im vergangenen Jahr erneuert, die Renovierung der zweiten ist für die kommende Saison vorgesehen. Vieles können wir in Eigenregie erledigen, weil unsere Mitglieder ihre Zeit und ihr Können einbringen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Was ich noch sagen wollte …
… mit dem Yachtrevue-Archiv der Jahre 1982 bis 1984 verbinde ich eine persönliche Erinnerung: Ein Gegenlichtfoto von Hubert Raudaschl am Wolfgangsee war mein erstes Yachtrevue-Cover. Auch das Foto auf dem letzten Cover der Surf-Revue stammt von mir. Es waren zwei ganz verschiedene Aufnahmen – vielleicht finden sie sich ja noch im Archiv.
Rund ums Gänsehäufel
Die Alte Donau wird am unteren Teil durch eine Halbinsel geteilt, den sogenannten Dampfschiffhaufen, der vor der Donauregulierung ab 1870 eine Schiffsstation war. In der Zwischenkriegszeit und bis in die späten 1950er-Jahre verwandelte er sich – auch durch zahlreiche Aufschüttungsmaßnahmen – in ein Naherholungsgebiet, das bis heute als solches genutzt wird; mit Strandbädern, Gastronomie und Sportflächen sowie zahlreichen Kleingartensiedlungen. In der Öffentlichkeit ist der Dampfschiffhaufen weit weniger bekannt als das Gänsehäufel, für Seglerinnen und Segler vor allem der westliche Arm aufgrund der geringeren Breite und Brücken kaum von Bedeutung.
Aber der Reihe nach. Die zweite Etappe starten wir bei anhaltender Nordwest-Wetterlage, vom SKH-YC rauschen wir vor dem Wind vorbei am bereits erwähnten Bootshaus bis ans südliche Ende, also fast bis zur U2-Station Donaustadtbrücke. Den Weg am Ostufer zieren zahlreiche öffentliche Badeplätze und Stege. Wenn die Alte Donau mit sommerlichen Wassertemperaturen aufwartet, wurlt es dort vor Bade- und Partygästen. Von Steg zu Steg wechselt die Art der musikalischen Beschallung, was den diversen Bluetooth-Boxen geschuldet ist, der modernen Version der Ghettoblaster der 80er- und 90er-Jahre. Am Westufer des größeren der beiden Arme der Unteren Alten Donau entlang kreuzen wir Richtung Norden. Ehe wir die schwierige Querung der Südseite des Gänsehäufels angehen, machen wir unter den alten Kastanienbäumen des Restaurants „Zum Straba“ im Straßenbahnerbad Halt. Die Steganlage ist an diesem heißen Spätsommertag fast zur Gänze besetzt durch Elektroboote, aber wir ergattern als einzige Segler doch noch einen Wasserliegeplatz. Ein Tisch im Garten in unmittelbarer Stegnähe und mit Blick auf die Tiwal garantiert uns einen entspannten Aufenthalt. Weniger entspannt gestaltet sich wie erwartet die Durchfahrt zwischen Gänsehäufel und Dampfschiffhaufen. Wir absolvieren einen Spießrutenlauf zwischen SUPs, schwimmenden Palmen-Inseln und klassischen Elektrobooten, Windschatten und enge Passagen tragen zusätzlich zur Herausforderung bei. Nach zahllosen Wenden wartet mit der Polizeibrücke die erste bauliche Hürde des Tages.
Die Überwindung gelingt, indem wir das Ufer entlang im Wasser waten – unter dem Beifall der staunenden Spaziergänger und Badenden. Mit dem Wind ist die Fahrt entlang des Kaisermühlendamms ein Kinderspiel, erst nach dem Siemensbad und wenige Meter vor der Steganlage des Kleingartenvereins Seerose machen wir kehrt. Der Name ist offensichtlich Programm, neben Seerosen gibt es auch jede Menge Seegras; Mähboote dürften sich schon länger nicht mehr hierher verirrt haben.
Die Kreuz zurück wird vor allem im untersten Teil der Unteren Alten Donau durch eine Algenwüste erschwert, die wir erst mühselig durchpflügen müssen. Die Windrichtung wird beliebig, Gewächs an Ruder und Schwert tun ein Übriges – dies auch zur Erklärung der originell-verschlungenen Trackingpfade, die sich online im Detail erkunden lassen. Belohnt werden wir zum Abschluss mit einer schon fast klassischen Kreuz, die uns am Westufer des Gänsehäufels entlangführt. An die 6,2 Knoten Top-Speed vom Vortag kommen wir zwar nicht mehr heran, aber 5 Knoten auf einer Schneiderkreuz vom UYCStv zum SKH-YC sind ein durchaus stimmiger Ausklang des Törns.
Juwel in der Hauptstadt
Segeln, paddeln, rudern, einkehren – auf der Alten Donau liegen die Möglichkeiten nur wenige Steglängen auseinander. Dass dieses Zusammenspiel auch abseits der einzelnen Betriebe funktioniert, ist auch der ARGE „Die Schöne Alte Donau“ zu verdanken. Sie vereint 17 Unternehmen aus Bootsvermietung, Segelausbildung, Bootseinstellung und Gastronomie und macht die Vielfalt des innerstädtischen Reviers gemeinsam sichtbar. Das Angebot reicht vom Ruder- oder Tretboot über Elektroboote bis zu Kajaks, SUPs und Segeljollen. Nach dem Ausflug aufs Wasser warten zahlreiche Uferterrassen, die sich teilweise direkt mit dem Boot ansteuern lassen. Bei den beliebten Vollmondfahrten laden die Bootsvermieter dazu ein, die Alte Donau nach Sonnenuntergang vom Wasser aus kennenzulernen. Highlight ist das traditionelle Lichterlfest mit geschmückten und beleuchteten Booten, Musik und Kulinarik. Dazu kommen kleinere gemeinsame Aktionen. Für 2027 sind wieder fünf Vollmondfahrten geplant, das nächste Lichterlfest soll am 7. August stattfinden.
Lebensmittelpunkt
Wohnen an der Alten Donau bedeutet, die Vorzüge einer Großstadt mit einem außergewöhnlichen Freizeit- und Erholungsangebot direkt vor der Haustür zu verbinden. Wo andernorts längere Anfahrten für einen Tag am Wasser notwendig sind, genügt hier ein kurzer Spaziergang zum nächsten Badesteg, Bootsverleih oder Segelclub. Entgegen vielen anderen Gewässern, bietet die Alte Donau breiten öffentlichen Zugang. Gleichzeitig ist dank der guten öffentlichen Verkehrsanbindung das Wiener Stadtzentrum in wenigen Minuten erreichbar. Diese Kombination aus urbaner Infrastruktur, naturnahem Wohnen und vielfältigen Wassersportmöglichkeiten macht das Umfeld der Alten Donau zu einer der begehrtesten Wohnlagen Wiens. Entsprechend rar und gefragt sind Grundstücke und Immobilien in unmittelbarer Ufernähe – insbesondere jene mit direktem Blick aufs Wasser.
Das Wetter in Wien wird maßgeblich von großräumigen Hoch- und Tiefdruckgebieten bestimmt, die sich oft weit entfernt über dem Atlantik, dem Mittelmeer oder Osteuropa befinden. Im späten Frühjahr ist die Witterung häufig noch wechselhaft. Tiefdruckgebiete, die über dem Nordatlantik entstehen, werden von der vorherrschenden Westströmung ostwärts über Europa geführt. Ihre Kaltfronten bringen Regen, erste Gewitter und deutliche Temperaturwechsel. Charakteristisch ist danach ein kräftiger West- bis Nordwestwind, der in der Wiener Pforte zwischen Alpen und Karpaten kanalisiert wird. Bei einer Nordwestströmung gelangt kühlere Luft aus dem Nordseeraum und Skandinavien nach Ostösterreich, was auch im Mai und Juni noch zu markanten Abkühlungen führen kann.
Im Sommer gewinnen Hochdrucklagen an Bedeutung. Häufig erstreckt sich das Azorenhoch bis nach Mitteleuropa, oder ein eigenständiges Hoch etabliert sich über dem Kontinent. Tiefdruckgebiete werden dann nach Norden abgelenkt, und die Temperaturen steigen über mehrere Tage an. Besonders heiß wird es meist bei einer südlichen bis südöstlichen Strömung: Liegt ein Tief über Westeuropa und gleichzeitig hoher Luftdruck über Osteuropa, wird heiße Luft aus Nordafrika über das Mittelmeer nach Mitteleuropa geführt. Bei zunehmender Schwüle bilden sich am Nachmittag Wärmegewitter. Trifft eine atlantische Kaltfront auf diese feuchtheiße Luftmasse, können kräftige Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entstehen.
Im Herbst sorgen stabile Hochdrucklagen häufig für sonnige, milde Tage. Typisch für den Osten Österreichs mit seinem kontinental geprägten Klima sind dann auch Ostlagen, bei denen trockene Luft aus Osteuropa einströmt; sie bringen klare, zunehmend kühle Nächte. Ab Oktober treten in der Donauniederung vermehrt Nebel und Hochnebel durch Inversionswetterlagen auf, während atlantische Tiefdruckgebiete mit fortschreitender Jahreszeit wieder häufiger Regen und Wind bringen. Selten, aber zu jeder Jahreszeit möglich, ist die sogenannte Vb-Wetterlage: Ein Tief bildet sich über Oberitalien oder der nördlichen Adria und zieht östlich an den Alpen vorbei nach Norden. Da es sich über dem Mittelmeer mit feuchter Luft auflädt, kann es an der Nord- und Ostseite der Alpen ergiebigen Dauerregen bringen.