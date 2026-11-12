Ich segle aktuell …

… auf der Sonderklasse Chiavenna S31 – seit 45 Jahren als Vorschiffsmann und immer noch mit viel Freude.

Darüber hinaus betätige ich mich im Segelsport noch …

… als Obmann des UYC-Stammvereins. Bis vor zwei Jahren war ich außerdem Präsident des Landessegelverbandes für Wien. Unter dem Clubdach liegt noch ein Holzpirat, den ich gerne restaurieren möchte.

Mein persönliches seglerisches Highlight …

… waren die großen Laser- und 420er-Regatten bei uns im Club in den 1980er-Jahren. Es waren so viele Boote zu Gast, dass wir keinen freien Liegeplatz mehr hatten. Gerne erinnere ich mich auch an die spitzen Halsen an den Dwarsbojen der damaligen olympischen Dreieckskurse.

Der UYC-Stammverein steht für …

… den Ursprung des organisierten Segelsports in Österreich. Wir möchten diese Geschichte bewahren und die Freude am Segeln an die nächste Generation weitergeben. Dazu passt der Gustav Mahler zugeschriebene Gedanke: „Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht die Anbetung der Asche.“

Die aktuellen Projekte sind …

… die schrittweise Erneuerung unserer Steganlagen. Eine Anlage haben wir im vergangenen Jahr erneuert, die Renovierung der zweiten ist für die kommende Saison vorgesehen. Vieles können wir in Eigenregie erledigen, weil unsere Mitglieder ihre Zeit und ihr Können einbringen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Was ich noch sagen wollte …

… mit dem Yachtrevue-Archiv der Jahre 1982 bis 1984 verbinde ich eine persönliche Erinnerung: Ein Gegenlichtfoto von Hubert Raudaschl am Wolfgangsee war mein erstes Yachtrevue-Cover. Auch das Foto auf dem letzten Cover der Surf-Revue stammt von mir. Es waren zwei ganz verschiedene Aufnahmen – vielleicht finden sie sich ja noch im Archiv.