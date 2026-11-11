Feuer & Eis

Nuancen, blasse Schattierungen, geben hier den Farbton an. Nichts Grelles, keine schreienden Reize. Nur ein paar bunte Dächer verleihen dem Aquarell der Natur unaufdringliche, menschliche Flecken. Sanft wirken auch die flachen Sträucher und das Moos, über das wir schweben, nicht wandern. Schritte auf Daunenfedern. Staunen, Schweigen, Bewundern. In der Stille liegt die Kraft. Zu viele Worte wären im Moor genau wie auf dem Wasser störend. Der Name des Fjords, in den wir hineinwenden, ist sowieso unaussprechlich. Erst flüstert noch der Wind im Rigg, begleitet vom Plätschern der Bugwelle. Beides legt sich. Da ist sie wieder, die perfekte Stille. Kein Wummern einer fernen Autobahn, kein Röhren eines Triebwerks aus den Wolken. Ein flatterndes Bändsel droht die Idylle zu zerreißen. In der Adria hätten wir es nicht bemerkt, schon gar nicht festgezurrt.

Vulkanhänge in allen Grautönen steigen vor uns auf zu eisblauen Gipfeln. Im Schatten der Gletscher liegt der dunkle Fjord. Noch fehlen uns jene Worte, die wir mit Hilfe der Erinnerung ausbrüten werden. Ankern, ans Ufer rudern, raus aus der Wäsche, rein in einen dampfenden Pool. Etwas heißer gefällig? Herantasten an das fauchende Einlaufrohr? Oder lieber Respektabstand zur brodelnden Quelle. 30 Grad sind genug … Wer in Island nicht segeln will, weil das Wasser zu kalt sei, liegt falsch. Oft ist es zu heiß! Vom Meer aus sieht man nur Dampf. Je näher man kommt, desto mehr geben die weißen Schleier den Blick auf die Pools frei. Von der Natur geformt, teils von Menschen eingefasst. Die Ebbe macht eine sprudelnde Wasserleitung in einer Felsspalte sichtbar. Okay, sie dampft, aber einmal hineingreifen …

… jetzt nur nichts anmerken lassen! Hochmut kommt vor verbrühten Fingern! Das sprudelnde Wasser mischt sich mit dem Reservoir der letzten Flut. In zwei Stunden wird die Wasserleitung verschwinden wie das Kribbeln in den Händen. Im Hafen von ReykjavÍk liegen zwei französische und zwei deutsche Yachten. Der Haupthafen des Westfjords wird von drei Yachten als Ausgangspunkt für Grönlandreisen genutzt: Ísafjörður könnte man somit fast als Segelzentrum bezeichnen. Gedränge am Steg gibt es keines. Warum muss man in Island segeln? Farben, Wale, Aurora Borealis, heiße Pools, Gletscher, Einsamkeit. Natürlich erlebt man so knapp nördlich der Brutstätte des europäischen Wetters auch Überraschungen aus den Wolken, die ihr Bild rasant verändern. Island liegt nördlicher als Südgrönland. Ohne Golfstrom wäre die Insel vergletschert, dank des Golfstroms ist das Klima auf 66° N verhältnismäßig mild. Der nördlichste Teil der Westfjorde liegt knapp am Polarkreis. Starkwind ist aber nie ausgeschlossen.

Den kompletten ersten Teil der Trilogie lesen Sie in der Yachtrevue 6/2026 – am Kiosk ab 13. November.