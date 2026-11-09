Jenseits von Raum und Zeit

Warum gehen Dinge immer dann kaputt, wenn es weit und breit keinen Ersatz gibt? Seit Wochen spinnt unser Autopilot und so müssen wir Nomad per Hand durch die Salomonen, die Hinterhöfe der Südsee im wenig bekannten Melanesien, steuern. Plötzlich ploppt eine Nachricht auf: „Wo steckt ihr? Wir würden gerne ein Stück mitkommen!“ Eigentlich stehen Mitsegler in dieser Saison nicht auf dem Plan. Doch Wolf und ich schauen uns kurz an und denken sofort dasselbe: Bernhard und Susanna könnten den dringend benötigten neuen Kurscomputer mitnehmen. Kurzerhand vereinbaren wir, dass wir uns in drei Wochen in Kavieng, Papua-Neuguinea, treffen. Die zweitägige Anreise auf die andere Seite des Globus schreckt unsere Freunde nicht ab, sie sind von der Abenteuerlust gepackt. Was wir allerdings verdrängen: Die beiden haben mit Segeln wenig am Hut und vor uns liegt eine knifflige Etappe nach Indonesien. Knapp tausend Seemeilen, launische Winde, gnadenlose Äquatorsonne und etliche Nachtwachen. Hoffentlich muten wir ihnen nicht zu viel zu.

Plötzlich sind wir also zu viert an Bord. Zur Eingewöhnung gleiten wir durch die flachen, riffgeschützten Gewässer rund um New Hanover und besuchen ­Dietmar, der aus Mödling stammt und seit 30 Jahren ein Tauchresort auf der winzigen Insel Lissenung betreibt. Kettenrauchend, mit nacktem Oberkörper und umschwirrt von Myriaden Moskitos empfängt er uns. „Malaria? Habe ich schon öfters gehabt“, erzählt er achselzuckend, „ist mir lieber als jede Grippe und mit den richtigen Medikamenten nach drei Tagen vorbei.“ Wir flüchten vorsichtshalber zurück auf Nomad, verhängen die Luken mit Netzen und zünden eine Moskitospirale an.

Vor der Bilderbuchinsel Tunung ankern wir neben der Motoryacht Golden Dawn. Ihr australischer Besitzer Craig kennt Papua-Neuguinea wie seine Westentasche und verrät uns seine Lieblingsplätze. Bevor wir zur ersten längeren Etappe aufbrechen, starten wir den Wassermacher. Nach 20 Minuten ein Piepsen, vier Mal Blinken und aus. „Überdruck“, sagt die Gebrauchsanweisung. Ausgerechnet jetzt! Wir spülen, wechseln Filter und probieren alles Mögliche. Vergeblich. Schließlich bitten wir Craig um Hilfe. „Ehrensache“, sagt er und füllt 140 Liter Wasser in Kanister. Von nun an heißt es sparen; geduscht und Geschirr gespült wird nur noch mit Salzwasser.

Papua-Neuguinea hat einen schlechten Ruf, immer wieder wird von Überfällen auf Segler berichtet. Daher meiden wir die Festlandküste sowie größere Orte und wollen nur auf den kleinen Outer Islands Halt machen. Unser nächstes Ziel sind die abgelegenen Hermit Islands, 300 Seemeilen entfernt. Die 17 flachen Koralleninseln liegen im westlichen Teil des Bismarck-Archipels.

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