Während vielerorts die Yachten bereits im Winterlager stehen, richtet sich am Chiemsee der Blick auf die kommende Saison. Am ersten Adventswochenende verwandelt sich das Yachtcentrum in Bernau wieder in einen Treffpunkt für Segelbegeisterte, Eigner und all jene, die mit dem Kauf einer eigenen Yacht liebäugeln. Die von Yachten Meltl und HVG – Hanse Vertrieb veranstaltete Hausmesse bietet Gelegenheit, unterschiedliche Bootskonzepte unmittelbar miteinander zu vergleichen, sich über aktuelle Ausrüstungstrends zu informieren und mit Branchenexperten ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt stehen 13 Segelyachten von fünf Werften. Das Spektrum reicht vom kompakten Daysailer bis zur ausgewachsenen Fahrtenyacht. Hanse ist mit fünf Modellen zwischen 31 und 46 Fuß vertreten, Dehler schickt unter anderem die sportliche 38SQ ins Rennen. Dazu gesellen sich die Bavaria C46, die Dufour 44 und die Bente 24, die das Angebot nach unten abrundet. Auch Motorbootfans kommen auf ihre Kosten: Sun Charter präsentiert mit der Jeanneau Sea Loft 480 das jüngste Mitglied seiner Charterflotte, außerdem ist die Nuva M6 zu sehen.

„Eine Yacht muss man erleben. Selbst im Cockpit stehen, sich unter Deck umsehen und ein Gefühl für Platz, Materialien und Details bekommen“, bringt Henry Bleck von HVG – Hanse Vertrieb den wesentlichen Vorteil der Veranstaltung auf den Punkt. In Bernau lassen sich unterschiedliche Konzepte ohne lange Wege und mit kompetenter Beratung direkt miteinander vergleichen.