Wenn die Natur vor Gericht zieht

Kann ein See seine Rechte vor Gericht einklagen? Was zunächst ungewöhnlich klingt, ist in Spanien bereits Realität. Die Lagune Mar Menor an der Mittelmeerküste genießt seit 2022 den Status einer eigenständigen Rechtspersönlichkeit und verfügt damit über einen rechtlichen Schutz, der deutlich über herkömmliche Umweltbestimmungen hinausgeht. Nun soll dieses Modell europaweit Schule machen.

Am 13. Oktober fiel im Wiener MuseumsQuartier der österreichische Startschuss für die Europäische Bürgerinitiative „Rechte für die Natur“. Ihr Ziel: Flüsse, Seen, Wälder und andere Ökosysteme sollen ein eigenes Recht auf Existenz, Regeneration und Wiederherstellung erhalten. Bürger und Organisationen könnten diese Rechte stellvertretend für die Natur auch vor Gericht geltend machen.

Was auf den ersten Blick wie eine juristische Spitzfindigkeit wirkt, könnte weitreichende Folgen für den Umgang mit unseren natürlichen Lebensräumen haben. Denn während bestehende Umweltgesetze vor allem menschliche Interessen und konkrete Schutzvorschriften berücksichtigen, würde die Anerkennung eigener Rechte den Ökosystemen eine zusätzliche rechtliche Stellung verschaffen.

Vorbild aus Spanien

Dass dieser Ansatz nicht bloß Theorie ist, zeigt das Mar Menor. Die spanische Salzwasserlagune wurde nach jahrelangen ökologischen Belastungen zum Schauplatz einer bemerkenswerten Bürgerbewegung. Mehr als 640.000 Menschen unterstützten die Forderung, dem Gewässer eigene Rechte einzuräumen. 2022 wurde das entsprechende Gesetz beschlossen. Im Mai 2026 trat das Mar Menor laut den Initiatoren erstmals selbst als Kläger vor Gericht auf, um finanzielle Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Ein bemerkenswerter Schritt, der auch international Aufmerksamkeit erregte.

Für den europäischen Segelsport besitzt die Lagune darüber hinaus besondere Bedeutung. Das Mar Menor ist Standort der Segelakademie des Europäischen Segelverbandes EUROSAF. Damit treffen an diesem Ort die Interessen des Wassersports unmittelbar auf jene des Natur- und Gewässerschutzes. Auch innerhalb der EUROSAF ist das Thema von besonderer Relevanz. Yachtrevue-Chefredakteur Roland Regnemer bekleidet im Europäischen Segelverband das Amt des Vizepräsidenten. Die Entwicklungen rund um das Mar Menor betreffen damit auch ein Revier, das eng mit den europäischen Ausbildungs- und Nachwuchsaktivitäten im Segelsport verbunden ist.

Gerade am Beispiel der spanischen Lagune zeigt sich, dass intakte Gewässer nicht nur einen ökologischen Wert besitzen, sondern auch die Grundlage für Freizeit, Tourismus und sportliche Aktivitäten bilden. Ohne entsprechende Wasserqualität und funktionierende Ökosysteme verliert letztlich auch der Wassersport seine Basis.

Perspektiven für Österreich

Eine europaweite Verankerung der Rechte der Natur könnte auch für heimische Gewässer neue Möglichkeiten eröffnen. Allen voran für den Neusiedler See, dessen ökologische Entwicklung seit Jahren von Wasserstandsschwankungen, Trockenperioden und unterschiedlichsten Nutzungsinteressen geprägt ist. Der Steppensee ist nicht nur ein einzigartiger Naturraum, sondern zugleich eines der bedeutendsten Segelreviere Österreichs. Naturschutz, Tourismus, Landwirtschaft und Wassersport treffen hier unmittelbar aufeinander. Eine stärkere rechtliche Stellung des Ökosystems könnte dazu beitragen, dessen langfristige Erhaltung bei zukünftigen Entscheidungen noch stärker zu berücksichtigen. Dabei geht es nicht darum, bestehende Naturschutzbestimmungen zu ersetzen oder den Wassersport einzuschränken. Vielmehr könnte ein zusätzliches Rechtsinstrument helfen, ökologische Interessen konsequenter zu vertreten und bei Eingriffen in den Naturhaushalt auch die Wiederherstellung geschädigter Lebensräume einzufordern.