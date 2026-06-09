Segelbundesliga: 1. Liga geht in zwölfte Saison

Die Österreichische Segelbundesliga nimmt im Juni wieder Fahrt auf. Für den ersten Tourstopp der ersten Liga dient plangemäß Velden am Wörthersee als Austragungsort. Als Gastgeber fungiert bei diesem Stopp die Werft Boote Schmalzl. Insgesamt treten die besten 18 Clubs im Oberhaus gegeneinander an, um die ersten Punkte für die Meisterschaft zu sammeln. Gesegelt wird im bekannten Liga-Format, bei dem kurze Races ausgetragen werden. Die Strecke erfolgt nahe dem Ufer, wodurch die Wettfahrten für das Publikum am Ufer direkt einsehbar sind.

Die Rahmenbedingungen der Regatta-Serie bleiben in zentralen Punkten unverändert. Sämtliche Mannschaften greifen auf gestellte und baugleiche Boote der Einheitsklasse J/70 zurück, wodurch die Chancengleichheit auf dem Wasser gewährleistet ist. Nach dem Auftakt am Wörthersee führt der zweite Saisonstopp die Teams wie in den Vorjahren an den Attersee. Eine Veränderung zeigt sich im weiteren Verlauf: Der dritte Stopp findet neu am Traunsee statt. Das Finale wird Ende September zum ersten Mal auf dem Mondsee ausgetragen, wo die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt.

Der Burgenländische Yachtclub (BYC) geht als amtierender Titelverteidiger ins Rennen. Die Mannschaft setzt auf Kontinuität im Kader. BYC-Steuermann Stefan Glanz-Michaelis zur Ausgangslage: „Wir greifen wieder voll an. Das Team setzt sich so zusammen wie letztes Jahr. Das hat sich bewährt. Letzte Saison war es sehr knapp und heuer wird es sicher nicht anders sein.“

Hinter den Rustern formiert sich ein Feld von Herausforderern, die den Hattrick des BYC verhindern wollen. Dazu gehört der Salzburger Segelclub Mattsee (SCM), der historisch zu den stärksten Konkurrenten der Burgenländer zählt. Ebenfalls Ambitionen meldet der SCTWV Achensee an. Die Tiroler Mannschaft beendete die vergangenen Jahre regelmäßig auf dem Podest, wartet jedoch noch auf den ersten Gesamtsieg und plant, bereits beim Event in Kärnten frühzeitig anzugreifen.

Zusätzlich streben zwei lokale Vereine vordere Platzierungen auf ihrem Heimgewässer an. Der Yachtclub Velden (YCV) und der Union Yachtclub Wörthersee (UYCWoe) wollen den Heimvorteil nutzen. Das Teilnehmerfeld wird durch die beiden Aufsteiger aus der zweiten Liga komplettiert: der Yachtclub Velden Integrativ sowie der Segelclub Traunkirchen haben sich in der 2. Liga letzte Saison durchgesetzt und ergänzen die Flotte.

Interessierte Beobachter können sämtliche Wettfahrten über die gesamte Saison hinweg digital mitverfolgen. Wie in den vergangenen Jahren wird ein Livetracking über sapsailing.com bereitgestellt, das Zwischenstände in Echtzeit abbildet.