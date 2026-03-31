50 Jahre World Surf League: Starauflauf bei Saisonauftakt

Sechs Titelgewinnerinnen stehen beim Kick Off der WSL Championship Tour den Frauen am Start: die amtierende Titelverteidigerin Molly Picklum (AUS), Legenden wie Stephanie Gilmore (8x, AUS) und Carissa Moore (5x, HAW) sowie Tyler Wright (2x, AUS), Caitlin Simmers (2024, USA) und Caroline Marks (2023, USA), als Olympiasiegerin von Paris.

Bei den Männern treten Brasiliens vier jüngste Weltmeister an: Yago Dora (aktuell), Gabriel Medina (3x), Filipe Toledo (2x) und Italo Ferreira (2019). Der aktuelle Surf-Olympiasieger aus Frankreich Kali Vaast ist erstmals dabei, ergänzt durch die Silbermedaillengewinner Jack Robinson (AUS) und Kanoa Igarashi (JPN).

Die Tour umfasst 12 Stopps, ein erweitertes Frauenfeld mit 24 Surfern und ein entscheidendes Pipe Masters-Finale. Weltmeister werden per Saison-Ranking gekürt.

Zum Anlass start die die WSL die Kampagne "Imagine What's Next“. Sie betont, dass die besten Zeiten des Surfings noch vor uns liegen, und ehrt die reiche Geschichte seit der ersten Weltmeisterschaft 1976. Der zentrale Hero-Film wird von Mick Fanning (3x Weltmeister, Englisch) und Italo Ferreira (2019 Weltmeister, Portugiesisch) erzählt – eine Hommage an Pioniere und aktuelle Stars.