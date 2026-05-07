Gold Coast Pro: Gilmore und Ewing räumen am „Superbank“ ab

Vier Tage lang verwöhnte der Pazifik die Gold Coast mit erstklassigen Bedingungen. Die legendäre Rechtswelle „Superbank“ lief gewohnt lang und schnell – die perfekte Bühne für aggressive Lines und weite Turns. Dass Surf-Legende Stephanie Gilmore nach ihrer Pause wieder im Feld mitmischte, sorgte bei der Konkurrenz schon vor dem ersten Heat für ordentlich Druck.

Für die achtfache Weltmeisterin war der Sieg ein historischer Moment: Es ist ihr siebter Titel beim Gold Coast Pro und der erste Heimsieg seit neun Jahren. Auf ihrem Weg an die Spitze ließ sie Schwergewichte wie Caity Simmers und Erin Brooks hinter sich. Im Finale traf sie schließlich auf Luana Silva. Die Brasilianerin zeigte zwar eine starke Leistung, war gegen Gilmores beeindruckende 17,33 Punkte jedoch chancenlos.