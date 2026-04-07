WSL: Baskisches-Duo dominiert beim Pro Taghazout Bay

Die Baskin Janire Gonzalez Etxabarri und Landsmann Adur Amatriain holten in Marokko den Titel beim Qualifying Series Event der World Surf League für sich.
Das Event wurde in Taghazout Bay, an der Küste von Anza, ausgetragen. Die Bedingungen waren über weite Strecken des WSL-Europe-Tourstopps äußerst wechselhaft. Beim Finale gab es zwar jede Menge 3 - 4 Fuß-Wellen. Die Qualität der sowohl links- als auch rechtsbrechenden Wellen war jedoch sehr unbeständig, so kam vor allem der richtigen Auswahl viel Bedeutung bei. Im Frauenfinale setzte sich Janire Gonzalez Etxabarri gegen die Britin Alys Barton durch. Bei den Männern behielt Adur Amatriain gegen Conor Donegan Dos Santos die Oberhand. Für beide ist der Sieg mehr als ein Einzelergebnis, denn er fiel mit dem Abschluss der europäischen WSL-Qualifikation zusammen und bestätigte ihre Position an der Spitze der Saisonwertung.
Saisonabschluss
Teilnehmer der Challenger Series in Europa stehen fest
Der Event in Marokko bildete das Ende der europäischen QS-Saison, die Teilnehmer der Challenger Series in dieser Region stehen damit fest. Die sieben besten Männer und die vier besten Frauen der Rangliste qualifizieren sich automatisch, wobei jeweils eine Wildcard für Männer und Frauen noch zu vergeben ist.
Die Qualifikanten für die Challenger Series 2026 in Europa sind Adur Amatriain (EUK), Guilherme Ribeiro (POR), Ido Hagag (WRL), Yago Dominguez (EUK), Sean Gunning (ESP), Conor Donegan Dos Santos (ESP), Tiago Carrique (FRA), Janire Gonzalez Etxabarri (EUK), Maria Salgado (POR), Alys Barton (GBR) und Ariane Ochoa (EUK).
Während die europäische Region eine kleine Pause einlegt, steht für die afrikanische Region als nächstes und letztes Event der „Royal St Andrews Rip Curl Cup QS 4.000“ vom 3. bis 6. April 2026 in Port Alfred, Südafrika, auf dem Programm.