WSL: Baskisches-Duo dominiert beim Pro Taghazout Bay

Teilnehmer der Challenger Series in Europa stehen fest

Der Event in Marokko bildete das Ende der europäischen QS-Saison, die Teilnehmer der Challenger Series in dieser Region stehen damit fest. Die sieben besten Männer und die vier besten Frauen der Rangliste qualifizieren sich automatisch, wobei jeweils eine Wildcard für Männer und Frauen noch zu vergeben ist.



Die Qualifikanten für die Challenger Series 2026 in Europa sind Adur Amatriain (EUK), Guilherme Ribeiro (POR), Ido Hagag (WRL), Yago Dominguez (EUK), Sean Gunning (ESP), Conor Donegan Dos Santos (ESP), Tiago Carrique (FRA), Janire Gonzalez Etxabarri (EUK), Maria Salgado (POR), Alys Barton (GBR) und Ariane Ochoa (EUK).

Während die europäische Region eine kleine Pause einlegt, steht für die afrikanische Region als nächstes und letztes Event der „Royal St Andrews Rip Curl Cup QS 4.000“ vom 3. bis 6. April 2026 in Port Alfred, Südafrika, auf dem Programm.